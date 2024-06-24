Nuri Şahin'den Fenerbahçe'nin yıldızına transfer telefonu

Alman ekibi Borussia Dortmund'un başına geçen Nuri Şahin, Fenerbahçeli yıldızla telefonda transfer görüşmesi yaptı. Sarı-lacivertlilerin yıldız isim için Alman kulübünden talep ettiği bonservis de belli oldu.
Michy Batshuayi'nin Galatasaray'a gidişi sonrası forvet transferi için harekete geçen Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Yeni sezon için Jose Mourinho'yu takımın başına getiren ve güçlü bir kadro kurmak isteyen sarı-lacivertli takımda gözler, yıldız oyunculara gelecek olan tekliflere çevrildi.
Geride bıraktığımız sezonda birçok oyuncusu dikkat çeken bir performans ortaya koyan Fenerbahçe'de yıldız oyuncu Avrupalı devlerin radarına girdi.
Bunların başında da A Milli Takım'ın da yıldızı olan Ferdi Kadıoğlu geliyor.
Sol bekte oynayan ve hücumlara da katkılar sağlayan milli yıldız için Borussia Dortmund bastırmaya devam ediyor.
Borussia Dortmund'un yeni hocası olan Nuri Şahin'in çalıştırdığı Alman temsilcisi, başarılı futbolcunun transferi için girişimlerini sıklaştırdı.
Sabah'ta yer alan habere göre Dortmund'un hocası Nuri Şahin, Ferdi Kadıoğlu'nu arayarak telefonda görüştü. Şahin, yeni sezonda Ferdi'yi kadrosunda görmek istiyor.
Alman ekibinin Ferdi Kadıoğlu için 18-20 milyon euro bonservis + bonusu gözden çıkardığı ortaya çıktı.
Fenerbahçe'nin milli futbolcu için talebinin ise bonuslar hariç 25 milyon euro olduğu belirtildi.
Ferdi Kadıoğlu transferinin bu rakama gerçekleşmesi halinde 24 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe tarihinin en yüksek bedelli transfer satışı olarak kayıtlara geçecek.
Bu sezon toplam 52 maça çıkan Ferdi Kadıoğlu 4414 dakika sahada kaldı.
24 yaşındaki futbolcu 3 gol, 5 asistlik skor katkısı verdi. Oyuncunun güncel piyasa değeri 21 milyon euro...