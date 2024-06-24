Nuri Şahin'den Fenerbahçe'nin yıldızına transfer telefonu

Alman ekibi Borussia Dortmund'un başına geçen Nuri Şahin, Fenerbahçeli yıldızla telefonda transfer görüşmesi yaptı. Sarı-lacivertlilerin yıldız isim için Alman kulübünden talep ettiği bonservis de belli oldu.

1 / 12 Michy Batshuayi'nin Galatasaray'a gidişi sonrası forvet transferi için harekete geçen Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

2 / 12 Yeni sezon için Jose Mourinho'yu takımın başına getiren ve güçlü bir kadro kurmak isteyen sarı-lacivertli takımda gözler, yıldız oyunculara gelecek olan tekliflere çevrildi.

3 / 12 Geride bıraktığımız sezonda birçok oyuncusu dikkat çeken bir performans ortaya koyan Fenerbahçe'de yıldız oyuncu Avrupalı devlerin radarına girdi.

4 / 12 Bunların başında da A Milli Takım'ın da yıldızı olan Ferdi Kadıoğlu geliyor.

5 / 12 Sol bekte oynayan ve hücumlara da katkılar sağlayan milli yıldız için Borussia Dortmund bastırmaya devam ediyor.

6 / 12 Borussia Dortmund'un yeni hocası olan Nuri Şahin'in çalıştırdığı Alman temsilcisi, başarılı futbolcunun transferi için girişimlerini sıklaştırdı.

7 / 12 Sabah'ta yer alan habere göre Dortmund'un hocası Nuri Şahin, Ferdi Kadıoğlu'nu arayarak telefonda görüştü. Şahin, yeni sezonda Ferdi'yi kadrosunda görmek istiyor.

8 / 12 Alman ekibinin Ferdi Kadıoğlu için 18-20 milyon euro bonservis + bonusu gözden çıkardığı ortaya çıktı.

9 / 12 Fenerbahçe'nin milli futbolcu için talebinin ise bonuslar hariç 25 milyon euro olduğu belirtildi.

10 / 12 Ferdi Kadıoğlu transferinin bu rakama gerçekleşmesi halinde 24 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe tarihinin en yüksek bedelli transfer satışı olarak kayıtlara geçecek.

11 / 12 Bu sezon toplam 52 maça çıkan Ferdi Kadıoğlu 4414 dakika sahada kaldı.