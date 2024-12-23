Ocakta Fenerbahçe'ye dönüyor! Kriz kapıda

Ocak ayında kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'de çalışmalar sürüyor. Sarı-lacivertlilerde flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...
Ara transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş Lincoln Henrique gelişmesi yaşanıyor.
Ocak ayında transfer yapabilmek için yabancı kontenjanını boşaltması gereken Fenerbahçe, Lincoln Henrique'nin geri dönecek olmasıyla ekstra sorunla karşılaştı.
Fotomaç'ta yer alan habere göre Brezilya'nın Bragantino takımı Lincoln'ün kiralık sözleşmesinin bittiğini ve opsiyonunun kullanılmayacağını açıkladı.
Sambacı'nın 28 Aralık'ta Samandıra'da olması bekleniyor.
Fenerbahçe formasıyla toplam 36 maça çıkan Lincoln, 3 gol kaydetti.
26 yaşındaki Brezilyalı futbolcunun Fenerbahçe ile 2026 yılına kadar sözleşmesi devam ediyor.