Oğuzhan Özyakup'tan Mourinho eleştirisi: Bunu Premier Lig'de yapabiliyor muydu?

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Oğuzhan Özyakup, yarıda kalan Galatasaray-Adana Demirspor maçı sonrası yaşananlarla ilgili konuştu. Özyakup'un Fenerbahçe ve teknik direktör Jose Mourinho ile ilgili sözleri dikkat çekti.
Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında yapılan Galatasaray-Adana Demirspor maçı, konuk takımın sahadan çekilmesi nedeniyle yarıda kalmıştı.
RAMS Park'ta yapılan müsabaka 1-0 sarı-kırmızılı takımın üstünlüğüyle devam ederken Adana temsilcisinde futbolcular yedek kulübesiyle görüşerek 34. dakikada soyunma odasına gitmişti.
Beşiktaş'ın eski futbolcusu Oğuzhan Özyakup, yarıda kalan mücadele sonrası yaşananlarla ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.
Kafa Sports YouTube kanalına konuşan Özyakup, maç sonu TFF ve Adana Demirspor'dan açıklama gelmemesine dikkat çekerek, şu ifadeleri kullandı:
"Adana Demirspor, Galatasaray maçında sahadan çekiliyor. TFF ve Adana Demirspor'dan açıklama yok. Fenerbahçe hepsinden önce açıklama yapıyor. Sanki Fenerbahçe, Federasyon yerine açıklama yapmış gibi."
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun, Galatasaray maçlarından sonra sürekli fotoğraf paylaşmasını eleştiren Oğuzhan Özyakup, "Bunu Premier Lig'de yapabiliyor muydu? Yapamazsın çünkü hemen ceza alırsın. Ama burada ceza almıyor. Anlamıyorum Federasyon nasıl böyle sakin kalabiliyor. Camialar Federasyon'dan büyük olamaz ki" dedi.
Galatasaray'ın Belçikalı futbolcusu Mertens'e yapılan eleştirilere de katılmadığını belirten Özyakup, "Mertens inanılmaz bir oyuncu. Atmış olabilir kendisini ki attı ya da ayağını taktı. Ligimizde o kadar futbolcu oldu kendisini sürekli atan. Şimdi bir anda Mertens... Ne alakası var" diye konuştu.