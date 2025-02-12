Oğuzhan Özyakup'tan Mourinho eleştirisi: Bunu Premier Lig'de yapabiliyor muydu?

Galatasaray'ın Belçikalı futbolcusu Mertens'e yapılan eleştirilere de katılmadığını belirten Özyakup, "Mertens inanılmaz bir oyuncu. Atmış olabilir kendisini ki attı ya da ayağını taktı. Ligimizde o kadar futbolcu oldu kendisini sürekli atan. Şimdi bir anda Mertens... Ne alakası var" diye konuştu.