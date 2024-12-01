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Okan Buruk Eyüpspor maçının hakemine ne söyledi?

Okan Buruk Eyüpspor maçının hakemine ne söyledi?

20:121/12/2024, Pazar
G: 1/12/2024, Pazar
Yeni Şafak
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Galatasaray'ın Eyüpspor ile oynadığı maçta teknik direktör Okan Buruk, mücadelenin hakemi Oğuzhan Çakır ve ekibine tepki gösterdi. Okan Buruk'un attıkları eşitlik golünde mücadelenin dördüncü hakeme söyledikleri ise dikkat çekti.

Galatasaray'ın Eyüpspor ile oynadığı maçta teknik direktör Okan Buruk, mücadelenin hakemi Oğuzhan Çakır ve ekibine tepki gösterdi. Okan Buruk'un attıkları eşitlik golünde mücadelenin dördüncü hakeme söyledikleri ise dikkat çekti.

Galatasaray cephesi, Eyüpspor maçı öncesinde yaptığı açıklamalarda Oğuzhan Çakır'ın kendi maçlarına atanmasına tepki göstermişti.

Kasımpaşa ile 3-3 berabere kalınan maç sonrasında Okan Buruk'un eleştirilerde bulunduğu Oğuzhan Çakır, o günden bu yana sarı kırmızılıların tepkisini çekmeye devam ediyordu.

İlk yarısı 1-1 biten maçta Oğuzhan Çakır'ın kararları Galatasaray yedek kulübesinde tepkiyle karşılandı.

Okan Buruk, Barış Alper Yılmaz'ın attığı beraberlik golünün ardından maçın dördüncü hakemine dönerek "Bunu da iptal et" şeklinde isyan etti.

Okan Buruk, maçın bitiş düdüğünün ardından soyunma odası koridorlarında da maçın hakemi Oğuzhan Çakır'a eleştirilerde bulundu.

#Galatasaray
#Okan Buruk
#Eyüpspor

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