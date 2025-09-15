Okan Buruk Frankfurt maçı için kararını verdi: Yıldız futbolcu yedek kulübesine!

Sarı-kırmızılı takımın teknik ekibinin Icardi'nin henüz fiziksel olarak hazır olmadığını düşündüğünü ve Frankfurt maçı için farklı bir planlamanın yapıldığı, yıldız golcünün Süper Lig'deki maçlarda ilk 11'de yer alacağı kaydedildi.



