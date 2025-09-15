Okan Buruk Frankfurt maçı için kararını verdi: Yıldız futbolcu yedek kulübesine!

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde Perşembe günü Eintracht Frankfurt deplasmanına çıkacak. Teknik direktör Okan Buruk, Eyüpspor maçında ilk 11’de yer alan yıldız golcüyü yedek kulübesine çekme kararı aldı.
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde 18 Eylül Perşembe günü Eintracht Frankfurt deplasmanına çıkacak. Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, kritik karşılaşma öncesi Mauro Icardi hakkında kararını verdi.
Sabah'ta yer alan habere göre; Okan Buruk, Eyüpspor karşılaşmasında ilk 11'de görev verdiği yıldız golcüyü yedek kulübesine çekecek.
Sarı-kırmızılı takımın teknik ekibinin Icardi'nin henüz fiziksel olarak hazır olmadığını düşündüğünü ve Frankfurt maçı için farklı bir planlamanın yapıldığı, yıldız golcünün Süper Lig'deki maçlarda ilk 11'de yer alacağı kaydedildi.
Milli takımdaki sakatlığı nedeniyle Eyüpspor maçını kaçıran Victor Osimhen'in Şampiyonlar Ligi'ndeki Frankfurt maçına yetiştirilmeye çalışıldığı ve son ana kadar yıldız golcünün durumunun bekleneceği aktarıldı.
Eyüpspor maçıyla birlikte yeniden kadroya dönen Barış Alper Yılmaz'ın ise Osimhen'in yetişmemesi halinde Almanya'daki maçta ilk 11'de forvette karşılaşmaya başlayacağı ifade edildi.