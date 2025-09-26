Okan Buruk Galatasaraylı yıldızın baygınlık geçirdiğini açıkladı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Alanyaspor karşısında alınan 1-0'lık galibiyetin ardından konuştu. Kötü oyuna rağmen üç puanın önemli olduğunu belirten Buruk, yıldız ismin devre arasında baygınlık geçirdiğini açıkladı.
Trendyol Süper Lig 7. haftasında Galatasaray deplasmanda Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti ve 7'de 7 yaptı. Sarı-kırmızılılara üç puanı getiren golü 23. dakikada Mauro Icardi kaydetti.
Teknik direktör Okan Buruk galibiyetin ardından basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.
'İki maçı düşünüyoruz'
"Maç bittiği anda o sevinci, galibiyet sevincini, rekor kırmanın sevincini yaşayamadan içeriye girdik. Maçın son 15-20 dakikası yaptıklarımız... İlk yarıda daha bizim istediğimiz gibi oldu ama son bölümde özellikle son değişiklikler sonrası oyun olarak daha iyisini yapmamız gerekirdi. İki maçı düşünüyoruz. Bugün bizim için en büyük sıkıntı, hem bu maçı düşünmek hem de bir sonraki maçı düşünmekti."
'Liverpool, çok iyi ve formda bir takım'
"Büyük maçların atmosferi, büyük maçlarda oyuncuların hazırlanmaları farklı oluyor. Bunu daha iyi bir şekilde yaşamamız gerekiyor. Daha önce yaptık. Liverpool, çok iyi ve formda bir takım. Kaybetmeden devam ediyorlar ligde. Zorlandıkları oldu ama hep kazanmasını bilen bir takım. Karşımızda geçiş hücumunu çok iyi yapan bir takım var. Çok daha hazır bir şekilde bu maça çıkacağımızı düşünüyorum."
'Torreira bir baygınlık geçirdi'
"Lucas Torreira devre arasında bir baygınlık geçirdi maalesef, orada hızlıca onu Mario Lemina ile değiştirdik."
'Avrupa maçına hazırız'
"Günün sonunda mutlu olmadık ama puan farkı ile birlikte bir sonraki Avrupa maçına hazırız. Oyuncuların sağlık durumu önemli, fiziksel olarak onları en fit şekilde salı gününe hazırlayacağız."