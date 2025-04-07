Okan Buruk için flaş iddia! Avrupa ekibinin başına mı geçiyor?

Galatasaray'da iki sezon üst üste şampiyonluk yaşayan ve bu sezon da 30. hafta itibarıyla liderlik koltuğunda oturan Okan Buruk, sezon sonunda takımdan ayrılıyor. Tecrübeli teknik adamın gideceği takım belli oldu.

1 /7 Galatasaray ile ilk iki sezonunda şampiyonluk yaşayan ve bu sezon da liderlik mücadelesini sürdüren Teknik Direktör Okan Buruk'a uluslararası arenada ilgi artıyor.

2 /7 51 yaşındaki çalıştırıcının Serie A devi Lazio tarafından takip edildiği İtalyan basını tarafından iddia edildi. Takvim'in derlediği haberde, Buruk'un Lazio'nun hoca adayları arasında yer aldığı aktarıldı.

3 /7 Ayrıca UEFA Avrupa Ligi'nden erken elenilirse, Roma ekibinin sezon sonunda kesin olarak teknik adam değişikliğine gideceği öne sürülüyor.

4 /7 Ligde de istenilen seviyede olunamaması Teknik Direktör Marco Baroni'nin kredisini azaltmış durumda. Futbolculuk kariyerinde Inter'de forma giyen ve akıcı bir şekilde İtalyanca konuşabilen Okan Buruk'un, Galatasaray ile sözleşmesi 2026 yılının haziran ayında sona erecek.

5 /7 Cimbom'un bu sezon tüm kulvarlarda oynadığı 45 karşılaşmada; 27 galibiyet, 12 beraberlik ve 6 mağlubiyet alan Buruk, maç başına ortalama 2.07 puan toplamayı başardı.

6 /7 Ayrıca Galatasaray topladığı 71 puanla Trendyol Süper Lig'de liderliğini derbilerde koruyarak ezeli rakibi Fenerbahçe'nin önünde yer alıyor.