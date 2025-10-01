Okan Buruk Liverpool maçının kırılma anını açıkladı

"Şampiyonlar Ligi'nde motivasyon artıyor. Çok fazla şey değişiyor. Bu maça daha çok hazırlanıyorsunuz. Alanyaspor maçından sonra da söyledim. Hem Liverpool'a, hem de Alanyaspor'a hazırlanıyorduk. Bunlar zor şeyler. Karşınızda oynayan takımın yaptıkları da önemli. Akıcı oyunda daha fazla şeyler deneyebiliyorsunuz. Rakibimize şanslar da verdik ama çok büyük şanslar vermedik. Golden önce kale içinden çıkan top çok kritikti."