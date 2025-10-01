Okan Buruk Liverpool maçının kırılma anını açıkladı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 1-0'lık Liverpool zaferinin ardından konuştu. Önemli bir galibiyet elde ettiklerini dile getiren Buruk, maçın kırılma anını da açıkladı
UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci maçında Galatasaray sahasında Liverpool'u 1-0 mağlup etti ve ilk galibiyetini aldı.
Liverpool zaferinin ardından teknik direktör Okan Buruk basın toplantısında soruları yanıtladı.
"Tottenham maçını çok domine ettik, çok pozisyona girdik ve belki 7-8 tane atabilirdik. Liverpool'a maçında rakibi karşılama anlamında iyi işler yaptık. Farklı iki maç. Şampiyonlar Ligi'nde galibiyet almak kolay değil. Bir İngiliz takımına, şampiyon bir İngiliz takımına karşı galip geldiğimiz için çok mutluyum."
"UEFA Kupası, Süper Kupa kazanan bir takımız. Türkiye'yi iyi şekilde temsil etmeye çalışan bir takımız. Değerli işler yaptık.
Yolumuz uzun, 6 maç daha var. Liverpool maçına hazırlandığımız gibi Bodo Glimt maçına da hazırlanmalıyız.
Galatasaray taraftarının hedefi bu sene Avrupa'da başarı. İyi bir kadromuz var ve birbirimize de alışıyoruz."
"Kazanmak çok güzel. Atmosfer çok güzeldi, oyun çok güzeldi. Oyuncularıma teşekkür ederim. Ne istediysek, yaptılar.
Taraftarlarımıza da teşekkür ederim. Hiç susmadılar, her şeyi beraber yaptık. Savunmayı da, hücum da beraber yaptık."
"Şampiyonlar Ligi'nde motivasyon artıyor. Çok fazla şey değişiyor. Bu maça daha çok hazırlanıyorsunuz. Alanyaspor maçından sonra da söyledim. Hem Liverpool'a, hem de Alanyaspor'a hazırlanıyorduk. Bunlar zor şeyler. Karşınızda oynayan takımın yaptıkları da önemli. Akıcı oyunda daha fazla şeyler deneyebiliyorsunuz. Rakibimize şanslar da verdik ama çok büyük şanslar vermedik. Golden önce kale içinden çıkan top çok kritikti."