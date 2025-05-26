Okan Buruk Mertens'in ardından Galatasaray'dan ayrılacak bir ismi daha açıkladı!

"Çok fazla kazanan takım olduğumuz için bu puan farkını arttırdık. 6 puan öndeyken bile Galatasaray şampiyonluğu kaybetti havası verilmeye çalışıldı. Son iki senenin şampiyonu olma özgüveni de vardı bizde. 3 senedir aşağı yukarı aynı senaryoyu yaşadık. İki takımım da iniş çıkışları oluyor. Takımıma çok inanıyordum. Camia olarak da bir özgüvenimiz var. Devre arası yaptığımız transferlerin alışması da bir süre aldı ama ligin sonunu çok net bir şekilde aldık. Bu kadar net bitirmesek yine başka şeyler konuşulabilirdi ama şu an sadece konuşulan şey Galatasaray'ın başarısı ve birlikteliği."