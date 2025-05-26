Okan Buruk Mertens'in ardından Galatasaray'dan ayrılacak bir ismi daha açıkladı!

Trendyol Süper Lig'de üst üste üçüncü şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, verdiği röportajda Dries Mertens'in ardından takımdan ayrılacak ikinci ismi de duyurdu.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı-kırmızılı takımın gündemdeki konu başlıklarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. RAMS Park'ta Anadolu Ajansı'nın canlı yayınına katılan Buruk'un açıklamaları şöyle:
"Kupayı hep stadyumda alıyorduk, bu kez Yenikapı'da aldık ve bir ilke imza attık. TFF'ye teşekkür etmek istiyorum. Kupayı bize orada teslim etti. Muhteşem bir atmosfer vardı. İnanılmaz bir kalabalıktı. Ayakta bekleyen, yağmurun altında bekleyenler vardı. Galatasaray'a olan sevginin, tutkunun ne demek olduğunu gösterdiler. Gelen herkese teşekkür etmek istiyorum."
"Bu sene Avrupa Ligi'nde finale kadar gitmek istiyorduk. Bu kaybettiğimiz bir hedefti. Türkiye Kupası'nda başlangıçta daha az oynayan oyunculara yer verdik. Fenerbahçe eşleşmesinden sonra daha çok kazanmaya odaklı bir takım olduk. 3 senedir Türkiye Kupası'nda başarılı olamamıştık, bu kez kupayı aldı. Son düzlüğü girdiğimiz performansla Avrupa Ligi'ne girseydik oradaki en büyük adaylardan biri olabilirdik. Yendiğimiz Tottenham'ın kupayı kazanmasını bir yandan gururlandırırken bir yandan da üzüyor. Artık niyetimiz önümüzdeki sene Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olabilmek. Burada kadro planlaması çok önemli. Kadro yapılanmamızı bu sene çok daha iyi yapmamız lazım. Tecrübelendik ve bu sene çok daha iyi bir kadro yapılanması yapacağımızı umuyorum."
"Çok fazla kazanan takım olduğumuz için bu puan farkını arttırdık. 6 puan öndeyken bile Galatasaray şampiyonluğu kaybetti havası verilmeye çalışıldı. Son iki senenin şampiyonu olma özgüveni de vardı bizde. 3 senedir aşağı yukarı aynı senaryoyu yaşadık. İki takımım da iniş çıkışları oluyor. Takımıma çok inanıyordum. Camia olarak da bir özgüvenimiz var. Devre arası yaptığımız transferlerin alışması da bir süre aldı ama ligin sonunu çok net bir şekilde aldık. Bu kadar net bitirmesek yine başka şeyler konuşulabilirdi ama şu an sadece konuşulan şey Galatasaray'ın başarısı ve birlikteliği."
"2026 hem 20 kupa sayısına hem de 26. şampiyonluğa ulaşmak için yeni mottomuz. Bütün rakiplerimize saygı duyuyorum, başta Fenerbahçe olmak üzere. Beşiktaş iki derbiyi de kazandı, bu gelecek sene için onları motive edecektir. Kupa finalini de Trabzonspor ile oynadık. Gelecek sezon 4 takımın da yer alacağı bir yarış olabilir."
"Transfer çalışmalarına başladık. Kim gidecek kim kalacak bunların çalışmalarını yapıyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde çekeceğimiz kura çok önemli. 3 sene boyunca hiçbir rakibimize ezilmedik ve kendi oyunumuzu oynadık. Bu sene de öyle olacak."
"Transferde sabırlı olmamız gerekiyor. İstediğimiz oyuncuyu alalım, en iyisini alalım istiyoruz ama orada bazen sabırlı olmanız gerekiyor. Sakin olmamız gerekiyor. Lig ağustosta başlıyor, Şampiyonlar Ligi eylülde başlıyor. Başkanımız hep destek oldu. Yine bizim futboldan sorumlu yöneticilerimiz de bizim için her zaman yanımızda oldular. Transferde de önemli işlere imza attık. İçerideki yarışı artırdık devre arası gelen oyuncularla."
"Muslera ve Mertens gibi iki oyuncumuz aramızdan ayrılacak"
"Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım gelecek oyuncuyu cezbediyor. Oyucularla ilgili görüşüyoruz. İsim vermek doğru olmaz. Ne kadar gizli tutarsak bu maddi anlamda ve transferin bitmesi anlamında çok önemli rol oynuyor. Transfer yapacağız, eksik mevkilerimiz var. Muslera ve Mertens gibi iki tane oyuncumuz aramızdan ayrılacak. Onların yerine de önemli transferler yapacağız. Sadece gelecek oyuncularla ilgili değil, gidecek oyuncularla da ilgili çalışma yapmamız gerekiyor."