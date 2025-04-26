Okan Buruk'a sürpriz talip! Maaşının 3 katı teklif yolda

Süper Lig'de lider konumda bulunan ve üst üste 3. şampiyonluğa koşan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, transferin gözdesi haline geldi. Başta Avrupa'nın önemli bir takımı olmak üzere tecrübeli teknik adama Suudi Arabistan'dan da tekliflerin olduğu ifade edildi.

1 /6 2022'de Galatasaray'ın başına geçen ve sarı-kırmızılılarla üst üste 3. lig şampiyonluğuna koşan teknik direktör Okan Buruk'a Avrupa ile Suudi Arabistan'dan ilgi var.

2 /6 Sabah'ta yer alan habere göre, Okan Buruk bir süredir İtalyan ekibi Roma için ciddi bir aday konumunda.

3 /6 İtalyan ekibinin sezon başından beri takip ettiği Buruk'a teklif yapmaya hazırlandığı iddia edildi.

4 /6 Öte yandan Suudi Arabistan Ligi'nin üst sıralarından bir takımın da deneyimli çalıştırıcıyı radarına aldığı aktarıldı.



5 /6 Haberde bu takımın Okan Buruk'a şu anda kazandığı paranın 3 katı bir teklif yapmayı planladığı belirtildi.

