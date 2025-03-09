Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Alanyaspor maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Buruk, Fenerbahçe maçından sonra yaptığı açıklamalardan dolayı aldığı ceza hakkında yayıncı kuruluş muhabirine ilginç sözler sarf etti.
"Fenerbahçe maçı sonrası konuşmalarımdan sonra dolayı ceza aldım. O paranın yarısını sizden alacağım. Çünkü size konuşmuştum. Türk futbolunun marka değerini düşürmüşüm. Konuşmanın yasak olduğunu bilmiyordum. O yüzden paranın yarısını sizden alacağım."
"Bu sene yaşadığımız farklı tecrübeler var. Biz kendimize güveniyoruz. Bu konuda hiçbir soru işaretimiz yok. Bir kamp yaptık. Biraz havayı değiştirmek istedik. Uzun aradan sonra ilk kez boş hafta geçirdik. Bu arayı antrenman ve kampla değerlendirdik. Olağanüstü bir durum değil. Zaten düşündüğümüz bir şeydi. Bize iyi geldi. Kalitemizi, isteğimizi ve cesaretimizi ortaya koymalıyız. Bugün güzel bir zemin var. Akşam maçı. Alanya'da çok güzel bir zemin var. Geçen hafta saat 16.00'de daha zor bir zemindi. Bugün zeminin avantajını da kullanmaya çalışacağız. Kazanarak yolumuza devam etmek istiyoruz."
Türkiye Futbol Federasyonu, derbiden sonra Jose Mourinho'yu “sportmenliğe aykırı hareketi” ve “hakareti” nedeniyle PFDK’yı sevk etmişti. Okan Buruk ise “futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamaları” gerekçesiyle disipline gönderilmişti.
PFDK, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho’ya 4, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’a da 1 maç men cezası vermişti. Mourinho'nun cezası sonrasında ise 2 maça indirilmişti.
Galatasaray, ligde lider konumda. Fenerbahçe ile arasındaki puan farkı 4 olan sarı kırmızılılarda Alanyaspor maçı kritik önem taşıyor. Okan Buruk ve öğrencileri bu karşılaşmayı kazanarak rakibinin maç oynamayacağı haftada puan farkını 7'ye yükseltmek istiyor.