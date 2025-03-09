"Bu sene yaşadığımız farklı tecrübeler var. Biz kendimize güveniyoruz. Bu konuda hiçbir soru işaretimiz yok. Bir kamp yaptık. Biraz havayı değiştirmek istedik. Uzun aradan sonra ilk kez boş hafta geçirdik. Bu arayı antrenman ve kampla değerlendirdik. Olağanüstü bir durum değil. Zaten düşündüğümüz bir şeydi. Bize iyi geldi. Kalitemizi, isteğimizi ve cesaretimizi ortaya koymalıyız. Bugün güzel bir zemin var. Akşam maçı. Alanya'da çok güzel bir zemin var. Geçen hafta saat 16.00'de daha zor bir zemindi. Bugün zeminin avantajını da kullanmaya çalışacağız. Kazanarak yolumuza devam etmek istiyoruz."