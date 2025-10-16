Okan Buruk'tan 2 oyuncuya kesik: Başakşehir maçına sürpriz kadro

Trendyol Süper Lig 9. haftasında Galatasaray sahasında Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Milli ara dönüşü teknik direktör Okan Buruk rotasyon yapma kararı aldı.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig 9. haftasında Başakşehir'e konuk olacak.
Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, bu karşılaşma için kadroda bazı değişikliklere gitmeye karar verdi.
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, Milli araya girerken verilen izinden Mauro Icardi ve Leroy Sane erken döndü ve çalışmalara başladı.
Okan Buruk'un Başakşehir'le oynanacak maçta Icardi ve Sane'yi ilk 11'de başlatması bekleniyor. Buruk, milli takım kampından dönecek olan Victor Osimhen ve Mario Lemina'yı ise dinlendirme kararı aldı.
Buruk'un yol yorgunu olan Osimhen ile Lemina'yı Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Bodo/Glimt maçına saklamak için bu kararı aldığı belirtildi.