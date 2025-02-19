Okan Buruk'tan derbi kararı! O ismi kulübeye çekiyor

Galatasaray, Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Zorlu mücadele öncesi sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, ilk 11'ini büyük ölçüde belirlerken o ismi kulübeye çekme kararı aldı.
Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Fenerbahçe derbisi için taktiğini şekillendirmeye başladı.
Milliyet'te yer alan habere göre deneyimli hoca, Fenerbahçe karşısına 3'lü savunma ile çıkmayacak.
Çaykur Rizespor maçının son yarım saatini 4'lü savunma hattıyla oynayan Galatasaray'ın performansı Okan Buruk'u mutlu etti.
Bu nedenle Buruk'un Fenerbahçe karşısında yeni transfer Cuesta'yı yedek kulübesine çekip, Frankowski-Sanchez-Abdülkerim-Eren Elmalı savunma hattıyla maça çıkması bekleniyor.
Osimhen'in ise ileri uçta tek forvet olarak oynayacağı belirtildi.