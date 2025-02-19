Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Okan Buruk'tan derbi kararı! O ismi kulübeye çekiyor

Okan Buruk'tan derbi kararı! O ismi kulübeye çekiyor

09:3419/02/2025, Çarşamba
G: 19/02/2025, Çarşamba
Diğer
Sonraki haber

Galatasaray, Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Zorlu mücadele öncesi sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, ilk 11'ini büyük ölçüde belirlerken o ismi kulübeye çekme kararı aldı.

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Fenerbahçe derbisi için taktiğini şekillendirmeye başladı.


Milliyet'te yer alan habere göre deneyimli hoca, Fenerbahçe karşısına 3'lü savunma ile çıkmayacak.


Çaykur Rizespor maçının son yarım saatini 4'lü savunma hattıyla oynayan Galatasaray'ın performansı Okan Buruk'u mutlu etti.


Bu nedenle Buruk'un Fenerbahçe karşısında yeni transfer Cuesta'yı yedek kulübesine çekip, Frankowski-Sanchez-Abdülkerim-Eren Elmalı savunma hattıyla maça çıkması bekleniyor.

Osimhen'in ise ileri uçta tek forvet olarak oynayacağı belirtildi.

#Galatasaray
#Okan Buruk
#Carlos Cuesta

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
EMLAK KONUT E-DEVLET BAŞVURU EKRANI: Emlak Konut İzmir, Antalya, Balıkesir ve İstanbul başvuruları başladı mı?