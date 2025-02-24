Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Zorlu mücadele öncesi sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, verdiği röportajda dikkat çeken ifadeler kullandı.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un, derbi öncesi verdiği röportajda öne çıkan sözleri şöyle:
"Hem saha içi hem saha dışında dikkat edeceğimiz şeyler var. Bu tür maçlarda provokasyon var. Özellikle oyun içinde dikkat etmek gerekir. Hem saha içi ve hem saha dışını doğru şekilde yönetmeliyiz. Biz sadece oyuna odaklanmalıyız. İlk maçta bunu yapmıştık. Bugün de aynı şekilde sadece oyuna odaklanmalıyız. Rakibimizin beklediğimiz gibi 11'i geldi. Biz orta sahada Lemina, Sara ve Torreira'yı kullanacağız. Rizespor maçında ikinci yarı bu oyuna dönmüştük. Hazır ve motiveyiz."
"Taktiksel olarak iki takım da hazır. Rakibimizin 11'i beklediğimiz gibi. Son dakika Çağlar girdi oraya. Dizilişi bekliyorduk, 3-4-1-2. İki tane orta saha Lemina ve Torreira, önlerinde Sara olacak. Geçen hafta Rize maçında buna döndük. Frankowski, Eren, Lemina gibi yeniler var. Geçen hafta onlarla kısa oynadık. Alışacağız, birbirimizi göreceğiz. Kaliteli, bu maçları oynayabilecek oyuncular. Kendi sahamızdayız. Taraftarımızın baskısıyla cesaretimizi ortaya koyacağız. Galatasaray cesaretiyle, isteğiyle, kazanarak oldu. 2.5 senede 2 şampiyonluk, rekorlar var. Bugün de bu maç kazandığımız zaman 4 puanlık maç. Berabere kalınca 2 puanlık bir maç, ikili averajdan. Amacımız kazanmak için her şeyi yapmak. Rakibimiz de kaliteli bir takım. Topa sahip olan bir takım değil. 3. bölge baskıları var, kendi sahasında 11 kişiyle kapanmaları var. Rakibi tanıyoruz."
"Icardi'nin gelişi pozitifi bir hava yaratıyor. Dün akşam yemekte onun geçmiş doğum günü pastasını kestik. Dileği bu maçı kazanmaktı. İstekliyiz, pozitif. Yunus'un kadroya dönmesi de çok önemli. Bu dönemde Yunus gibi, Jakobs gibi arkasında net bekleyen oyuncular olmadan zorlandık. Icardi öyle, Morata dışarıda. Tam takım olunca çok daha güçlü olacağız. İki takımın da yedek kulübesi geniş. Bu benim açımdan da sevindirici. Bir önceki Avrupa maçında tam tersiydi."