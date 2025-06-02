Okan Buruk’tan kesin talimat: ‘İkisini gönderin!’

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, yeni sezon için gidecek ve gelecek oyuncuların planlamasına başladı. Tecrübeli teknik adamın takımdan 2 ismin kesin gönderilmesi için talimat verdiği iddia edildi. İşte detaylar.
Galatasaray ile Süper Lig'de üst üste 3. şampiyonluğunu kazanan Okan Buruk, yeni sezonun çalışmalarına ara vermeden başladı.
2025-2026 sezonunun kadro planlamasına star veren Buruk, 2 futbolcunun biletini kesti.
Milliyet'in haberine göre Okan Buruk, Victor Nelsson ve Nicolo Zaniolo'yu yeni sezonda kadroda düşünmüyor.
Okan Buruk'un iki ismin performanslarından öte takım içindeki huzuru bozacaklarına inandığı için böyle bir karar aldığı aktarıldı.
Başarılı çalıştırıcının sorun yaratan ve takımın enerjisini düşüren isimlerle yola devam etmek istemediğinin altı çizildi.
Okan Buruk geçtiğimiz gün Victor Nelsson'la ilgili konuşmuş ve "Nelsson Roma'ya gitti, az oynadı. Doğru bir seçim olmadı. Oynamadığı için mutsuzdu, bu da takımı etkiliyordu" ifadelerini kullanmıştı.
Victor Nelsson ve Nicolo Zaniolo'nun Galatasaray ile 2027 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor.