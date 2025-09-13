Okan Buruk'tan Liverpool maçına özel plan! Bu sezon ilk kez deneyecek

Şampiyonlar Ligi'ne Frankfurt deplasmanıyla başlayacak Galatasaray, ikinci maçta sahasında Liverpool'u konuk edecek. Bu maça özel bir hazırlık yapan teknik direktör Okan Buruk, ilk kez bir sistem deneyecek.
Milli ara sonrası Süper Lig'de bugün Eyüpspor karşısına çıkacak Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, 30 Eylül'deki Liverpool maçına özel olarak hazırlanıyor.
Okan Buruk'un bu maçla birlikte oyun sistemini değiştireceği ve geçen sezon çok eleştiri alan 3'lü sisteme geri dönüş yapacağı öğrenildi.
Galatasaray sağlık kurulu, Mauro Icardi'nin sakatlığının 10-15 gün içerisinde sona ereceğini düşünüyor.
Okan Buruk'un, Icardi'nin tam olarak hazır hale gelmesiyle birlikte 30 Eylül'de Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Liverpool maçında bu sezon ilk kez 3'lü savunmayı deneyeceği bildirildi.
Takvim'de yer alan habere göre Cimbom'da Buruk'un, Icardi ve Osimhen'in aynı anda sahada olmasını ve iki yıldızından da yararlanmak istediği öğrenildi.
Galatasaray, geçen sezon oynanan AZ Alkmaar maçına 3'lü savunmayla çıkmış ve sahadan 4-1 yenilgiyle ayrılmıştı. Yine Süper Lig'de geçen sezon Çaykur Rizespor maçında aynı sistem denenmişti.