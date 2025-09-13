Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Okan Buruk'tan Liverpool maçına özel plan! Bu sezon ilk kez deneyecek

Okan Buruk'tan Liverpool maçına özel plan! Bu sezon ilk kez deneyecek

09:3913/09/2025, Cumartesi
G: 13/09/2025, Cumartesi
Diğer
Sonraki haber

Şampiyonlar Ligi'ne Frankfurt deplasmanıyla başlayacak Galatasaray, ikinci maçta sahasında Liverpool'u konuk edecek. Bu maça özel bir hazırlık yapan teknik direktör Okan Buruk, ilk kez bir sistem deneyecek.

Milli ara sonrası Süper Lig'de bugün Eyüpspor karşısına çıkacak Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, 30 Eylül'deki Liverpool maçına özel olarak hazırlanıyor.

Okan Buruk'un bu maçla birlikte oyun sistemini değiştireceği ve geçen sezon çok eleştiri alan 3'lü sisteme geri dönüş yapacağı öğrenildi.

Galatasaray sağlık kurulu, Mauro Icardi'nin sakatlığının 10-15 gün içerisinde sona ereceğini düşünüyor.

Okan Buruk'un, Icardi'nin tam olarak hazır hale gelmesiyle birlikte 30 Eylül'de Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Liverpool maçında bu sezon ilk kez 3'lü savunmayı deneyeceği bildirildi.

Takvim'de yer alan habere göre Cimbom'da Buruk'un, Icardi ve Osimhen'in aynı anda sahada olmasını ve iki yıldızından da yararlanmak istediği öğrenildi.

Galatasaray, geçen sezon oynanan AZ Alkmaar maçına 3'lü savunmayla çıkmış ve sahadan 4-1 yenilgiyle ayrılmıştı. Yine Süper Lig'de geçen sezon Çaykur Rizespor maçında aynı sistem denenmişti.

#Galatasaray
#Okan Buruk
#Victor Osimhen
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ E-DEVLET BAŞVURU EKRANI 2025: TOKİ sosyal konut projesi başvuruları ne zaman, başvuru tarih açıklaması geldi mi?