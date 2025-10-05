Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Okan Buruk’tan maç sonu flaş Icardi itirafı: Isınmaya neden çıkmadığı belli oldu!

Okan Buruk’tan maç sonu flaş Icardi itirafı: Isınmaya neden çıkmadığı belli oldu!

11:135/10/2025, Pazar
G: 5/10/2025, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında evinde Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı. Maçtan önce Arjantinli yıldız Mauro Icardi'nin yine ısınmaya çıkmaması gündem oldu. Teknik direktör Okan Buruk bu konuya ilişkin maç sonu flaş bir itirafta bulundu. İşte detaylar.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray sahasında Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı.



Mauro Icardi karşılaşmanın 85. dakikasında Osimhen'in yerine oyuna girdi. Arjantinli yıldızın maç öncesi ısınmaya çıkmaması gündem olmuştu.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Beşiktaş maçının ardından Mauro Icardi hakkında basın toplantısında açıklama yaptı.



Okan Buruk, Icardi'nin ısınmada yer almaması hakkında, “Icardi'nin içeride fizyoterapistler eşliğinde içeride hazırlık süreci var. Isınmaya çıkmama nedeni bu. Çok takılacak bir şey değil bu.” dedi.



Sözlerine devam eden Buruk, "Bu oyuncuların insan olduğunu unutmayalım. Icardi olduğunda çok gündem oluyor. Isınmaya çıkmadı, sevinmedi...

Takım kaptanı, her zaman takımın yanında. Oynasa da oynamasa da arkadaşlarına sevgisini saygısını gösteriyor." ifadelerini kullandı.





#Galatasaray
#Okan Buruk
#Icardi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
EMEKLİ PROMOSYONUNA EKİM YENİLEMESİ GELDİ: En yüksek emekli promosyon ödemesi veren banka hangisi?