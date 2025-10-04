Okan Buruk'tan maç sonu Yasin Kol'a tepki: 'Umarım bize anlatırlar!'

Galatasaray 10 kişi kaldığı derbi karşılaşmasında konuk ettiği Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı. Mücadelenin ardından teknik direktör Okan Buruk, hakem Yasin Kol'un verdiği kararlara tepki gösterdi.
Derbi karşılaşmasının ardından sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk soruları yanıtladı.
'Savunmaya koşumuz, rakibi önemsememek...'
"Birincisi, beklediğim gibi başladı maç. Rakip topu bize bıraktı, Rafa ile geçiş hücumları denediler. İlk golü yedik. Savunmaya koşumuz, rakibi önemsememek... Barış ve Jakobs, ikiye iki oyununda savunmaya sıkışabilirdik. Orkun'un koşusuna doğru cevap vermeliydik. Böyle bir gol yedik. Özellikle sol tarafı kullanmak istedik. Rakibin sol tarafta savunma zaafı vardı. Üretebilirdik. İstemediğim şey uzun toplar. Singo'yu sakatladık uzun topta. Top bizde kalsa, çevirsek... Bunu ne zaman yaptık? 10 kişi kalınca."
'Günün sonunda puan kaybı için üzüldük'
"Sahaya doğru yayıldık. Artı 1'i kaleciyle kullandık, rakiple eşitlenmek için Uğurcan'ı iki stoper arasına aldık. Benim görüşüm, biz 10 kişi kaldıktan sonra daha rahat, daha iyi oynadık. Daha fazla ürettik. Gol bulduk. Önemli bir mücadele örneği gösterdik. 1 kişi eksikken de rakibimizden ne kadar üstün olduğumuzu gösterdik. Bu iyi yan. Diğer yandan maça başlangıç, üretkenliğin düşük olması, rakibe geçiş şansı vermek üzücü. Oyuncularımı mücadelelerinden ötürü kutluyorum. Kazanabilirdik, pozisyonlarımız vardı. Günün sonunda puan kaybı için üzüldük. "
'Ne fark olduğunu umarım bize anlatırlar'
"Maçta bariz hakem hataları vardı. Özellikle ikinci yarıda çok net bir pozisyonda 3 pas yaptıktan sonra sayın Yasin Kol'un durdurduğu pozisyon inanılmaz. Arda Kardeşler'in durdurmasıyla Yasin Kol'un durdurması arasında ne fark olduğunu umarım bize anlatırlar."
'Acemice şekilde şeyler gördük'
"Oyuncu girdi, oyun durdu, devam ettirdi, durdurdu, tekrar oyuncu değişikliği. Hakemlik adına daha acemice şekilde şeyler gördük."