Okan Buruk'tan maç sonu Yasin Kol'a tepki: 'Umarım bize anlatırlar!'

'Günün sonunda puan kaybı için üzüldük'

"Sahaya doğru yayıldık. Artı 1'i kaleciyle kullandık, rakiple eşitlenmek için Uğurcan'ı iki stoper arasına aldık. Benim görüşüm, biz 10 kişi kaldıktan sonra daha rahat, daha iyi oynadık. Daha fazla ürettik. Gol bulduk. Önemli bir mücadele örneği gösterdik. 1 kişi eksikken de rakibimizden ne kadar üstün olduğumuzu gösterdik. Bu iyi yan. Diğer yandan maça başlangıç, üretkenliğin düşük olması, rakibe geçiş şansı vermek üzücü. Oyuncularımı mücadelelerinden ötürü kutluyorum. Kazanabilirdik, pozisyonlarımız vardı. Günün sonunda puan kaybı için üzüldük. "



