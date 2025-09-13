Yeni Şafak
Okan Buruk'tan o transfere veto! Bir ismi istemedi diğerini göndermedi

11:1613/09/2025, Cumartesi
G: 13/09/2025, Cumartesi
Yaz transfer dönemi resmen sona ererken Galatasaray'la ilgili flaş bir detay ortaya çıktı. Teknik direktör Okan Buruk'un, bir oyuncuyu istemediği teklif gelen diğer ismi ise takımdan göndermediği öğrenildi. İşte detaylar...

Galatasaray'da son gün transfer hareketliliği vardı ama somut bir gelişme olmadı.

Kadrosuna 5 önemli takviye yapan (Osimhen, Sane, İlkay, Uğurcan, Singo) Galatasaray'a menajerler aracılığıyla Rennes forması giyen golcü isim Bertuğ Yıldırım önerildi.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre teknik direktör Okan Buruk, "Dengeli ve güçlü bir kadro oluşturduk. Takım içindeki dengeyi ve balansı bozmayalım" diyerek Bertuğ Yıldırım hamlesini istemedi.

Buruk ayrıca bir de ayrılığa izin vermedi. O isim de Ahmed Kutucu'ydu. 

Shakhtar Donetsk'i çalıştıran Arda Turan Eyüpspor'dan eski öğrencisi olan Ahmed Kutucu'nun alınmasını talep etti. Ukrayna ekibi golcü isim için 4 milyon avro bonservis bedeli önerdi.

Yönetim rakamı düşük bulurken Okan Buruk da Kutucu'yu 3. forvet olarak kullanacağını belirtip satışına onay vermedi.

Berkan Kutlu için de son gün Süper Lig takımlarından Kocaelispor bastırsa da hem oyuncu kalmak istedi hem de kadro dengesi de gözetilerek teklife olumsuz cevap verildi. 

