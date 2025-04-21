Okan Buruk'tan olumsuz rapor! Sezon sonuna kadar süre verildi

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'da, yeni sezonun transfer çalışmaları da devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, yıldız isimle performansı böyle devam ederse yolların ayrılmasını istedi.

1 /5 Hayal kırıklığı oluşturan transferlerden Roland Sallai ile Galatasaray'ın yol ayrımında olduğu öğrenildi.

2 /5 Okan Buruk'un Macar futbolcunun performansından memnun olmadığı bilinen detaylar arasında yer alıyor.

3 /5 Sarı-kırmızılı yönetimin sezon sonuna kadar bekleme kararı aldığı aktarılıyor.

4 /5 Takvim'in haberine göre eğer Sallai'nin kötü performansı devam ederse ayrılığa kesin gözüyle bakılıyor.