Okan Buruk'tan olumsuz rapor! Sezon sonuna kadar süre verildi

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'da, yeni sezonun transfer çalışmaları da devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, yıldız isimle performansı böyle devam ederse yolların ayrılmasını istedi.
Hayal kırıklığı oluşturan transferlerden Roland Sallai ile Galatasaray'ın yol ayrımında olduğu öğrenildi.
Okan Buruk'un Macar futbolcunun performansından memnun olmadığı bilinen detaylar arasında yer alıyor.
Sarı-kırmızılı yönetimin sezon sonuna kadar bekleme kararı aldığı aktarılıyor.
Takvim'in haberine göre eğer Sallai'nin kötü performansı devam ederse ayrılığa kesin gözüyle bakılıyor.
Sallai için Aslan'ın planı alınan fiyat 6 milyon Euro'ya oyuncuyu göndermek.