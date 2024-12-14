Okan Buruk'tan sakatlık açıklaması! Davinson Sanchez...

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sponsorluk anlaşması etkinliğinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Buruk, son durumları merak edilen Davinson Sanchez, Kaan Ayhan ve Victor Osimhen'le ilgili bilgi verdi.
Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Buruk, sakatlıkları bulunan isimlerle ilgili önemli bilgiler verdi. İşte tecrübeli çalıştırıcının açıklamaları:
"Davinson Sanchez'in MR'ı çekildi. Korktuğumuz gibi bir şey çıkmadı. Kaç gün takımdan uzak kalacak bilmiyoruz. En kısa zamanda takıma dönmesini bekliyoruz."
"Elias Jelert'in de yorgunluk problemi vardı. Onda da önemli bir şey yok. Kaan Ayhan'ın bugün idmana çıkmasını bekliyoruz. Osimhen ve diğer oyuncularımızın da durumunu göreceğiz."
"Sakatlıkların üst üste gelmesi zorluklar getiriyor bize ama oynayan tüm oyuncularımız Galatasaray için mücadele ediyor. Kimle çıkarsak çıkalım Trabzonspor maçını kazanmak için oynayacağız."
"Biz sahaya odaklandık. Saha içindeki performansımızla her cevabı veriyoruz. Galatasaray yönetimi, Galatasaray'ın hakları için ellerinden geleni yapıyorlar. Biz sadece sahaya odaklanmış durumdayız."