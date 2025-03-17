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Okan Buruk’tan takıma Beşiktaş maçı öncesi kritik uyarı

Okan Buruk’tan takıma Beşiktaş maçı öncesi kritik uyarı

15:0917/03/2025, Pazartesi
G: 17/03/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında Galatasaray deplasmanda Beşiktaş’a konuk olacak. Şampiyonluk yolunda kritik maç öncesi teknik direktör Okan Buruk oyuncularına uyarılarda bulundu. Detaylar haberimizde.

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Beşiktaş derbisi öncesinde öğrencileri ile bir toplantı yaptı.


"DERBİLERİN HAVASI FARKLI OLUR"


Son iki haftada eksik kalan rakiplerine yenilen Beşiktaş'ın zo rbir dönemden geçtiğini söyleyen Buruk, "Rakibimiz zor bir dönemden geçiyor ama biliyorsunuz ki derbilerin havası farklı olur.


Bize karşı evlerinde kazanıp taraftarıyla barışmak isteyecekler. Elbette rakibimize saygı duyuyoruz ve işimizin asla kolay olmadığının farkındayız" dedi.

"ŞAMPİYON BİZ OLACAĞIZ"


Sezon sonunda şampiyon olacaklarını dile getiren Buruk "Kolay bir fikstürümüz olmadığının farkındayız. Beşiktaş'ı mağlup etmemiz halinde herkese net bir mesaj vereceğiz.


Bu nedenle kazanmak için sahada olacağız. Size güvenim sonsuz. Sezonun sonu şampiyonluğu kutlayan yine biz olacağız!" ifadelerini kullandı.


DERBİ NE ZAMAN?



Beşiktaş-Galatasaray derbisi 29 Mart Cumartesi 20.30'da Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak.


#Okan Buruk
#Galatasaray
#Beşiktaş

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