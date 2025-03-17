Okan Buruk’tan takıma Beşiktaş maçı öncesi kritik uyarı

"DERBİLERİN HAVASI FARKLI OLUR"





Son iki haftada eksik kalan rakiplerine yenilen Beşiktaş'ın zo rbir dönemden geçtiğini söyleyen Buruk, "Rakibimiz zor bir dönemden geçiyor ama biliyorsunuz ki derbilerin havası farklı olur.



