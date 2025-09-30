Yeni Şafak
Okan Buruk'tan yıldız isimle Liverpool maçı öncesi özel görüşme! "Sana ihtiyacım var"

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Liverpool maçı öncesi yıldız isimle özel bir görüşme gerçekleştirdi. İşte detaylar...

Şampiyonlar Ligi'ne 5-1'lik Frankfurt yenilgisiyle başlayan ve bu mücadelede Osimhen'i kullanamayan Galatasaray, ikinci sınavında İngiliz devi Liverpool ile karşı karşıya gelecek.


Afrika Kupası elemelerinde Ruanda maçında ayak bileğinden ciddi şekilde sakatlanan ve Süper Lig'de de 3 maç kaçıran Nijeryalı golcü bu hafta Alanya deplasmanında kendisini son 10 dakika test etmişti.

Sabah'ta yer alan habere göre; teknik direktör Okan Buruk, dün takımla da idmanlara çıkan 26 yaşındaki forvetle özel bir görüşme yaptı.

Tecrübeli çalıştırıcının, yıldız futbolcuya "Sana Liverpool maçında çok ihtiyacımız var. Eğer iyiysen ve kendini sağlıklı hissediyorsan 11'de oynatmayı istiyorum" dediği öğrenildi.


Osimhen'in de kendisini özel olarak bu maça hazırladığı ve taraftarı önünde İngiliz devine karşı forma giymek istediği bildirildi.

Doktorların da görüşleri alınacak, büyük bir aksilik olmazsa Osimhen, sarı-kırmızılı formayla ilk kez dev sahnede yer alacak. Icardi ise yedek soyunacak.

