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Okan Buruk’un Beşiktaş ve Fenerbahçe planı: Tek belirsizlik maç saatinde...

Okan Buruk’un Beşiktaş ve Fenerbahçe planı: Tek belirsizlik maç saatinde...

11:3325/03/2025, Salı
G: 25/03/2025, Salı
Yeni Şafak
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Galatasaray’da hem kupada hem Süper Lig’de derbi hazırlıkları başladı. Teknik direktör Okan Buruk, kritik Beşiktaş ve Fenerbahçe maçları için kadroda değişikliğe gidiyor. Buruk oynayacakları derbilerde 1 mevki için henüz kararını vermedi. İşte detaylar.

Süper Lig'de Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray, bu derbinin ardından Türkiye Kupası'nda ise Fenerbahçe'ye konuk olacak.


Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk'un 5 gün içinde oynayacağı 2 derbi için kadro tercihini büyük oranda netleştirdiği belirtildi.


Sabah'ta yer alan habere göre, Beşiktaş ve Fenerbahçe maçlarında görev alacak 10 futbolcu şimdiden belli.

Okan Buruk'un derbilerde Muslera, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Frankowski, Eren Elmalı, Torreira, Sara, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün ve Osimhen'e göre vermesi bekleniyor.

Deneyimli hocanın kafasındaki tek soru işareti ise 10 numara pozisyonunda formayı kime vereceği.


Bu mevki için ilk adayın Morata olduğu belirtildi. İspanyol golcünün alternatifi ise Mertens.



Okan Buruk'un orta sahayı kalabalık tutmak istediği düzende ise Sara'yı öne kaydırarak Torreira'nın yanında Lemina'ya şans vereceği ifade edildi.


#Okan Buruk
#Galatasaray
#Fenerbahçe
#Beşiktaş
#derbi

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