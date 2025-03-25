Okan Buruk’un Beşiktaş ve Fenerbahçe planı: Tek belirsizlik maç saatinde...

Galatasaray’da hem kupada hem Süper Lig’de derbi hazırlıkları başladı. Teknik direktör Okan Buruk, kritik Beşiktaş ve Fenerbahçe maçları için kadroda değişikliğe gidiyor. Buruk oynayacakları derbilerde 1 mevki için henüz kararını vermedi. İşte detaylar.

1 /7 Süper Lig'de Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray, bu derbinin ardından Türkiye Kupası'nda ise Fenerbahçe'ye konuk olacak.



2 /7 Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk'un 5 gün içinde oynayacağı 2 derbi için kadro tercihini büyük oranda netleştirdiği belirtildi.



3 /7 Sabah'ta yer alan habere göre, Beşiktaş ve Fenerbahçe maçlarında görev alacak 10 futbolcu şimdiden belli.

4 /7 Okan Buruk'un derbilerde Muslera, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Frankowski, Eren Elmalı, Torreira, Sara, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün ve Osimhen'e göre vermesi bekleniyor.

5 /7 Deneyimli hocanın kafasındaki tek soru işareti ise 10 numara pozisyonunda formayı kime vereceği.



6 /7 Bu mevki için ilk adayın Morata olduğu belirtildi. İspanyol golcünün alternatifi ise Mertens.



