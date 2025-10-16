Yeni Şafak
Okan Buruk’un ‘Gönderin’ dediği futbolcu şov yapıyor: "Seviyemizi yükselttik, teşekkürler!"

11:4216/10/2025, Perşembe
G: 16/10/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Galatasaray'da sergilediği performansla hayal kırıklığı yaratan yıldız isim, satın alma opsiyonuyla kiralık olarak takımdan gönderilmişti. Başarılı futbolcu yeni takımındaki formda görüntüsüyle taraftarların sevgilisi haline geldi.

Geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde Genk'ten Galatasaray'a transfer olan Carlo Cuesta sergilediği performansla sarı-kırmızılılarda istenileni verememişti.

Yeni sezonda teknik direktör Okan Buruk'un kadro planlamasında yer almayan Kolombiyalı stoper, Vasco da Gama'ya zorunlu satın alma opsiyonuyla 7 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer oldu.

Cuesta, Vasco da Gama'ya gittikten sonra sergilediği performansla adından söz ettiriyor. 26 yaşındaki savunma oyuncusunun sakatlık dönüşü çıktığı ikinci maçında da Vasco, kalesini gole kapattı. Brezilyalı taraftarlar, Cuesta'nın performansından oldukça memnun. Vascolular Cuesta'ya sosyal medya üzerinden övgü yağdırdı.

"Spartak Moskova, Cuesta'yı tıbbi kontrolden geçirmediğiniz için çok teşekkür ederiz. Teşekkürler Moskova, siz bir dostsunuz."

"Ne defans! Seviyemizi yükselttik.

"Spartak Moskova'ya teşekkürler."

"Cuesta'nın seviyesi beni şaşırttı. Brezilya Şampiyonası'nda üst düzey bir oyuncu olmak için gereken her şeye sahip."

#Galatasaray
#Carlos Cuesta
#Transfer
