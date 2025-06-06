Okan Buruk’un gözdesi yuvaya geri dönüyor: Görüşmeler başladı

Galatasaray’ın rekor bedelle transfer ettiği yıldız futbolcusu yuvaya geri dönüyor. Sarı-kırmızılılar eski oyuncusunu geri getirmek için görüşmelere başladı.
Galatasaray, bir dönem formasını giyen ve 2024 kış transfer döneminde Bayern Münih’e rekor bir ücretle transfer olan Sacha Boey’u yeniden kadrosuna katmak için harekete geçti.
HT Spor’un haberine göre, sarı-kırmızılılar, 24 yaşındaki Fransız sağ bek için Bayern Münih ile resmi görüşmelere başladı.
Boey’un, Bayern’de yaşadığı sakatlıklar ve istikrarsız performans nedeniyle Alman ekibinde beklenen çıkışı yapamaması, Galatasaray’ın bu transferde elini güçlendiriyor.
Sacha Boey, 2021-2022 sezonunda Rennes’ten Galatasaray’a transfer olmuş ve sarı-kırmızılılarda 83 maçta 4 gol, 4 asistlik performansıyla dikkat çekerek 2023-2024 Süper Lig şampiyonluğunda önemli bir rol oynamıştı.
Ocak 2024’te 30 milyon euro sabit ücret ve 5 milyon euro bonus karşılığında Bayern Münih’e transfer olan Boey, bu transferle Türk futbol tarihinin en pahalı satışlarından biri olmuştu.
Ancak Bayern’de geçirdiği 18 ayda, sakatlıklar nedeniyle yalnızca 19 maçta forma giyebildi ve 1 asistlik katkı sağladı.
Transfermarkt’a göre piyasa değeri 18 milyon euroya düşen oyuncunun, Bayern’deki geleceği tartışma konusu.