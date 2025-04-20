Oktay Derelioğlu'ndan Süper Lig'in yıldızına flaş çağrı: Ben olsam futbolu bırakırdım

Beşiktaş'ın Süper Lig'de Göztepe ile berabere kaldığı maçı değerelendiren Oktay Derelioğlu, siyah-beyazlı takımın eleştirilen yıldızı için dikkat çeken bir yorumda bulundu.
Beşiktaş, Süper Lig'in 32. haftasında konuk olduğu Göztepe ile 1-1 berabere kaldı.
Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarına katılmak adına kritik öneme sahip mücadelede puan bırakarak 3. olma fırsatını tepti.
Futbolculuk kariyerinde Beşiktaş forması da giymiş olan yorumcu Oktay Derelioğlu, Takvim'deki köşesinde mücadeleyi değerlendirdi.
Beşiktaş da suların durulmadığını belirten Derelioğlu, dünkü maçın ardından siyah-beyazlıların ilk 4'e girme şansının bile zor olduğunu ifade etti.
Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer tarafından kesik yiyen Ciro Immobile hakkında da değerlendirme yapan Oktay Derelioğlu, "Kamyon dolu para verildi ama oyuna bile alınmadı. Ben Immobile'nin yerinde olsam futbolu bırakırdım" yorumunda bulundu.