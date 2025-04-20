Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Oktay Derelioğlu'ndan Süper Lig'in yıldızına flaş çağrı: Ben olsam futbolu bırakırdım

Oktay Derelioğlu'ndan Süper Lig'in yıldızına flaş çağrı: Ben olsam futbolu bırakırdım

11:0320/04/2025, Pazar
G: 20/04/2025, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber

Beşiktaş'ın Süper Lig'de Göztepe ile berabere kaldığı maçı değerelendiren Oktay Derelioğlu, siyah-beyazlı takımın eleştirilen yıldızı için dikkat çeken bir yorumda bulundu.

Beşiktaş, Süper Lig'in 32. haftasında konuk olduğu Göztepe ile 1-1 berabere kaldı.

Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarına katılmak adına kritik öneme sahip mücadelede puan bırakarak 3. olma fırsatını tepti.

Futbolculuk kariyerinde Beşiktaş forması da giymiş olan yorumcu Oktay Derelioğlu, Takvim'deki köşesinde mücadeleyi değerlendirdi.

Beşiktaş da suların durulmadığını belirten Derelioğlu, dünkü maçın ardından siyah-beyazlıların ilk 4'e girme şansının bile zor olduğunu ifade etti.

Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer tarafından kesik yiyen Ciro Immobile hakkında da değerlendirme yapan Oktay Derelioğlu, "Kamyon dolu para verildi ama oyuna bile alınmadı. Ben Immobile'nin yerinde olsam futbolu bırakırdım" yorumunda bulundu.

#Süper Lig
#Beşiktaş
#Oktay Derelioğlu
#Ciro Immobile
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bugün kimin maçı var? 20 Nisan canlı maç programı