Olay iddia! Yunus Akgün'den Galatasaray'ın teklifine şok yanıt

Galatasaray'da sezona damga vuran isimlerden olan Yunus Akgün'ün yeni sözleşme imzalayıp imzalamayacağı merak konusu oldu. Genç yıldızın, sarı-kırmızılı kulübün yeni maaş teklifine verdiği yanıtla ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.
Galatasaray'da yönetimin tıpkı Barış Alper Yılmaz'a verilen gibi Yunus Akgün'e de 2.5 milyon Euro'luk bir sözleşme teklif ettiği belirtildi.
Bu sezon performansıyla lige damga vuran isimlerden olan Yunus Akgün'ün bu teklife sürpriz bir yanıt verdi iddia edildi.
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, Yunus Akgün, 300 bin Euro'luk maaşını 2.5 milyon Euro'ya çıkaracak sözleşmeyi reddetti.
Yunus Akgün'ün rakam konusunda ikna olmadığı ve Galatasaray'dan Mertens'in ücreti olan 3 milyon Euro'ya yakın bir maaş istediği öne sürüldü.
24 yaşındaki futbolcunun Avrupa'dan gelecek tekliflere göre hareket edeceği aktarıldı.
Yunus Akgün bu sezon Galatasaray formasıyla 25 maça çıktı.
Milli futbolcu bu karşılaşmalarda 11 gol ve 6 asistlik skor katkısı verdi.