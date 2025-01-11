Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Olay iddia! Yunus Akgün'den Galatasaray'ın teklifine şok yanıt

Olay iddia! Yunus Akgün'den Galatasaray'ın teklifine şok yanıt

10:2511/01/2025, Cumartesi
G: 11/01/2025, Cumartesi
Diğer
Sonraki haber

Galatasaray'da sezona damga vuran isimlerden olan Yunus Akgün'ün yeni sözleşme imzalayıp imzalamayacağı merak konusu oldu. Genç yıldızın, sarı-kırmızılı kulübün yeni maaş teklifine verdiği yanıtla ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Galatasaray'da yönetimin tıpkı Barış Alper Yılmaz'a verilen gibi Yunus Akgün'e de 2.5 milyon Euro'luk bir sözleşme teklif ettiği belirtildi.

Bu sezon performansıyla lige damga vuran isimlerden olan Yunus Akgün'ün bu teklife sürpriz bir yanıt verdi iddia edildi.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, Yunus Akgün, 300 bin Euro'luk maaşını 2.5 milyon Euro'ya çıkaracak sözleşmeyi reddetti.

Yunus Akgün'ün rakam konusunda ikna olmadığı ve Galatasaray'dan Mertens'in ücreti olan 3 milyon Euro'ya yakın bir maaş istediği öne sürüldü.

24 yaşındaki futbolcunun Avrupa'dan gelecek tekliflere göre hareket edeceği aktarıldı.

Yunus Akgün bu sezon Galatasaray formasıyla 25 maça çıktı.

Milli futbolcu bu karşılaşmalarda 11 gol ve 6 asistlik skor katkısı verdi.

#Galatasaray
#Yunus Akgün
#Teklif

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Emekliye sabah saat 08.30'da duyuruldu! SSK, Bağ-Kur, EYT, 4C'liye 14.469 TL en düşük maaşa ek 21.000 TL...