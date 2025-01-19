Ole Gunnar Solskjaer Beşiktaş'a geçen yıl neden gelmediğini açıkladı

Beşiktaş, Norveçli teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2.5 yıllık sözleşme imzaladı. Tecrübeli çalıştırıcı ile geçtiğimiz sezon da görüşüldüğü ancak siyah-beyazlı takıma gelmeyi bu sezon kabul etmesinin nedeni ortaya çıktı.

1 /6 Beşiktaş'ın önceki gün İstanbul'a gelen yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, mesaiye hızlı başladı.

2 /6 Dün sabah yardımcı antrenör Erling Moe ve kaleci antrenörü Richard John Hartis ile sağlık kontrolünden geçen Norveçli çalıştırıcı, 1 yılı opsiyonlu 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.

3 /6 Ardından Ümraniye Tesisleri'nde takımla bir araya gelen 51 yaşındaki teknik adam, herkesle tek tek tanıştı.

4 /6 Başkan Serdal Adalı ile birlikte Beşiktaş U-19 Takımı'nın Boluspor'u 4-0 mağlup ettiği müsabakayı izleyen ve bol bol not tutan Solskjaer, akşam da Samsunspor maçını Tüpraş Stadyumu'nda takip etti ve taraftarlarla bir araya geldi.

5 /6 Geçen sezon da siyah-beyazlı kulübün listesinde yer alan tecrübeli çalıştırıcının, o dönem neden gelmediği ile ilgili sorular da gündemdeydi.