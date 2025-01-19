Ole Gunnar Solskjaer Beşiktaş'a geçen yıl neden gelmediğini açıkladı

Beşiktaş, Norveçli teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2.5 yıllık sözleşme imzaladı. Tecrübeli çalıştırıcı ile geçtiğimiz sezon da görüşüldüğü ancak siyah-beyazlı takıma gelmeyi bu sezon kabul etmesinin nedeni ortaya çıktı.
Beşiktaş'ın önceki gün İstanbul'a gelen yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, mesaiye hızlı başladı.
Dün sabah yardımcı antrenör Erling Moe ve kaleci antrenörü Richard John Hartis ile sağlık kontrolünden geçen Norveçli çalıştırıcı, 1 yılı opsiyonlu 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.
Ardından Ümraniye Tesisleri'nde takımla bir araya gelen 51 yaşındaki teknik adam, herkesle tek tek tanıştı.
Başkan Serdal Adalı ile birlikte Beşiktaş U-19 Takımı'nın Boluspor'u 4-0 mağlup ettiği müsabakayı izleyen ve bol bol not tutan Solskjaer, akşam da Samsunspor maçını Tüpraş Stadyumu'nda takip etti ve taraftarlarla bir araya geldi.
Geçen sezon da siyah-beyazlı kulübün listesinde yer alan tecrübeli çalıştırıcının, o dönem neden gelmediği ile ilgili sorular da gündemdeydi.
Sabah'ta yer alan habere göre Solskjaer'in yakın çevresine "Bir yıl önce benimle görüşen Beşiktaşlı yetkililerle, bugün görüşen Beşiktaş Başkanı'nın dünyaları farklı dünyalar. Beklentileri ve talepleri farklıydı. O yüzden şimdi kabul ediyorum. Burada başarılı olacağıma inanıyorum" dediği öğrenildi.