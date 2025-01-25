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Ole Gunnar Solskjaer onay verdi: Beşiktaş'ın transferini dünya konuşacak

Ole Gunnar Solskjaer onay verdi: Beşiktaş'ın transferini dünya konuşacak

Haber Merkezi
17:2425/01/2025, Cumartesi
G: 25/01/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Beşiktaş'ta göreve hızlı başlayan Ole Gunnar Solskjaer, transferde de adından sıkça söz ettirmeye hazırlanıyor. Tecrübeli hoca, dünyaca ünlü oyuncunun transferi için görüşmelere başladı.

Ole Gunnar Solskjaer, Beşiktaş'taki görevine hızlı başladı.

Takımın başındaki ilk maçına Athletic Bilbao karşısında çıkan tecrübeli hoca, sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Beşiktaş'ın bu galibiyeti, Avrupa basınında da geniş yankı buldu.

Ole Gunnar Solskjaer aynı yankıyı, transfer döneminde de yapmaya hazırlanıyor.

51 yaşındaki Norveçli hoca, dünyaca ünlü bir yıldızı Beşiktaş'a kazandırmak için transfer görüşmelerine başladı.

Ole Gunnar Solskjaer'in hedefindeki ilk isim nihayet belli oldu.

İspanya'nın önemli haber kaynaklarından AS'ın haberine göre; Ole Gunnar Solskjaer, Al Musrati yerine Casemiro'yu Beşiktaş'a transfer etmek istiyor.

Ruben Amorim ile birlikte forma süresi azalan 32 yaşındaki ön libero, ayrılığa sıcak bakıyor.

Solskjaer'in, Casemiro ile bir görüşme yaptığı ve Beşiktaş'ın da Manchester United ile masaya oturduğu iddia edildi.

Casemiro'nun maaşının belli bir bölümünü karşılamak isteyen siyah beyazlılar, kiralık olarak Brezilyalı yıldızı kadroya katmayı planlıyor.

Casemiro bu sezon 22 karşılaşmada 3 golle oynadı.

Sözleşmesi 2026 yılında sonra erecek olan Brezilyalı oyuncunun güncel piyasa değeri 12 milyon euro civarında.

#Beşiktaş
#Casemiro
#Ole Gunnar Solskjaer

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