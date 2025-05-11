Ole Gunnar Solskjaer transferini istediği oyuncuyu açıkladı: Dünyaca ünlü oyuncunun ismini verdi

Gelecek sezonunun planlaması ile ilgili de konuşan Solskjaer, "Önümüzdeki yıl takımın nasıl olacağına dair belirli düşünceler içindeyiz. Kalanlar ve gelecek isimler olacak. Oyuncularım beni artık tanıyor, neler yaptığımı biliyor. Değişiklikler olacak ama bunun için iyi kararlar vermemiz gerekiyor. Gidecek oyunculara takım bulmamız lazım. Bunların planladığımız şekilde gerçekleşmesi gerekiyor. Başkanın projesine çok inanıyorum. Kulüpte sürekli bize yardım etmek isteyen çok fazla insan var. Önümüzdeki yıl için şu anda çok heyecanlıyım ama önümüzde çok zor ve önemli 3 maç var. Üçü de ligde kalma savaşı veren takımlar olacak. Şu anda bu maçlara odaklanmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.