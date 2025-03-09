Ömer Üründül'den Galatasaray'a flaş uyarı: Liderlik elden gidebilir

Okan Buruk'u eleştiren Ömer Üründül, "Galatasaray takımı çok gol yiyor. Kontrol oyunu diye bir şey yok. Okan Buruk takıma sürekli önde baskı yaptırıyor ama senin elindeki malzeme onu gerektirmiyor ki. Ayrıca futbolcular sahada hiç aktif dinlenme diye bir şey yapmıyor. Bunun dışında çok fazla oyuncu değişikliği yaparak takımın kimyasıyla oynuyor" ifadelerini kullandı.