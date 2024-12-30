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Önümüzdeki 20 yılda Süper Lig'de şampiyon olacak takımlar belli oldu: Yapay zekanın tahminleri herkesi şaşırttı

Önümüzdeki 20 yılda Süper Lig'de şampiyon olacak takımlar belli oldu: Yapay zekanın tahminleri herkesi şaşırttı

Haber Merkezi
09:4230/12/2024, Pazartesi
G: 30/12/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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2024-2025 Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu'nun ilk yarısı tamamlandı. Yapay zeka uygulamaları, bu sezonu da kapsayan ve önümüzdeki 20 yılda Süper Lig'de şampiyon olabilecek takımları belirledi. Yapay zekanın tahminleri herkesi şaşırttı.

Trendyol Süper Lig'de ilk devre sona erdi.

Lider Galatasaray devreye, ikinci Fenerbahçe'nin 8 puan önünde girdi.

Yapay zeka uygulamaları da hem bu sezon hem de gelecek yıllarda şampiyon olabilecek takımları belirledi.

Yapay zekanın sürpriz tahminleri şu şekilde:

2042/43 sezonu şampiyonu FENERBAHÇE

2041/42 sezonu şampiyonu HATAYSPOR

2040/41 sezonu şampiyonu GALATASARAY

2039/40 sezonu şampiyonu BEŞİKTAŞ

2038/39 sezonu şampiyonu FENERBAHÇE

2037/38 sezonu şampiyonu TRABZONSPOR

2036/37 sezonu şampiyonu GALATASARAY

2035/36 sezonu şampiyonu GAZİANTEP FK

2034/35 sezonu şampiyonu BEŞİKTAŞ

2033/34 sezonu şampiyonu GALATASARAY

2032/33 sezonu şampiyonu FENERBAHÇE

2031/32 sezonu şampiyonu TRABZONSPOR

2030/31 sezonu şampiyonu ALANYASPOR

2029/30 sezonu şampiyonu BEŞİKTAŞ

2028/29 sezonu şampiyonu FENERBAHÇE

2027/28 sezonu şampiyonu GALATASARAY

2026/27 sezonu şampiyonu TRABZONSPOR

2025/26 sezonu şampiyonu BEŞİKTAŞ

2024/25 sezonu şampiyonu FENERBAHÇE

#Süper Lig
#yapay zeka
#Galatasaray
#Fenerbahçe

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