Önümüzdeki 20 yılda Süper Lig'de şampiyon olacak takımlar belli oldu: Yapay zekanın tahminleri herkesi şaşırttı

2024-2025 Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu'nun ilk yarısı tamamlandı. Yapay zeka uygulamaları, bu sezonu da kapsayan ve önümüzdeki 20 yılda Süper Lig'de şampiyon olabilecek takımları belirledi. Yapay zekanın tahminleri herkesi şaşırttı.
Trendyol Süper Lig'de ilk devre sona erdi.
Lider Galatasaray devreye, ikinci Fenerbahçe'nin 8 puan önünde girdi.
Yapay zeka uygulamaları da hem bu sezon hem de gelecek yıllarda şampiyon olabilecek takımları belirledi.
Yapay zekanın sürpriz tahminleri şu şekilde:
2042/43 sezonu şampiyonu FENERBAHÇE
2041/42 sezonu şampiyonu HATAYSPOR
2040/41 sezonu şampiyonu GALATASARAY
2039/40 sezonu şampiyonu BEŞİKTAŞ
2038/39 sezonu şampiyonu FENERBAHÇE
2037/38 sezonu şampiyonu TRABZONSPOR
2036/37 sezonu şampiyonu GALATASARAY
2035/36 sezonu şampiyonu GAZİANTEP FK
2034/35 sezonu şampiyonu BEŞİKTAŞ
2033/34 sezonu şampiyonu GALATASARAY
2032/33 sezonu şampiyonu FENERBAHÇE
2031/32 sezonu şampiyonu TRABZONSPOR
2030/31 sezonu şampiyonu ALANYASPOR
2029/30 sezonu şampiyonu BEŞİKTAŞ
2028/29 sezonu şampiyonu FENERBAHÇE
2027/28 sezonu şampiyonu GALATASARAY
2026/27 sezonu şampiyonu TRABZONSPOR
2025/26 sezonu şampiyonu BEŞİKTAŞ
2024/25 sezonu şampiyonu FENERBAHÇE