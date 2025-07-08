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Orkun Kökçü Benfica'dan ayrılıyor: Portekiz basını yeni takımını açıkladı

Orkun Kökçü Benfica'dan ayrılıyor: Portekiz basını yeni takımını açıkladı

18:068/07/2025, Salı
G: 8/07/2025, Salı
Yeni Şafak
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Benfica forması giyen milli orta saha Orkun Kökçü, Portekiz devinden ayrılmaya çok yakın. 24 yaşındaki yıldız oyuncunun imza atmak üzere olduğu takım açıklandı.

24 yaşındaki milli futbolcu Orkun Kökçü'nün Benfica'dan ayrılmaya yakın olduğu iddia edildi.

Teknik direktör Bruno Lage ile tartışma yaşayan ve gelecek sezon Benfica'da devam etmeyi düşünmeyen Orkun Kökçü, Süper Lig yolunda.

Portekiz basınından Record'un haberine göre; Beşiktaş ile Benfica arasında Orkun Kökçü transferi için yapılan görüşmeler önemli aşamada ilerledi.

Orkun Kökçü, siyah-beyazlılara transfer olmaya çok yakın. Ayrıca Benfica'da olduğundan çok daha yüksek bir maaş kazanacağı belirtildi.

Güncel piyasa değeri 30 milyon euro olan Orkun Kökçü'nün sözleşmesi Haziran 2028'de sona erecek. Geride bıraktığımız sezon toplamda 55 karşılaşmaya çıkarken 12 gol atıp 11 asistlik performans sergiledi. 

Record'da yer alan Orkun Kökçü haberi.

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