Orkun Kökçü'nün Beşiktaş'a maliyeti ortaya çıktı

Beşiktaş, hem Orkun Kökçü hem de Benfica ile anlaşma sağladı. Portekiz basını, milli futbolcunun transfer detaylarını paylaştı.
Tammy Abraham ve David Jurasek'i kadrosuna katan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.
Siyah-beyazlılar, orta sahasını Benfica forması giyen Orkun Kökçü ile güçlendiriyor.
Portekiz'e giderek transfer sürecini bizzat yöneten Başkan Serdal Adalı'nın Portekiz ekibiyle anlaşma sağladığı belirtildi.
Portekizli gazeteci Pedro Almeida da Beşiktaş'ın Orkun Kökçü transferinin detaylarını paylaştı.
Almeida, Beşiktaş'ın Orkun Kökçü ile yıllık 5 milyon euro civarında ücret üzerinden 5 yıllık sözleşme imzalayacağını aktardı.
Siyah-beyazlıların bonservis için ise Benfica'ya 25 milyon euro + 5 milyon euro bonus ödemesi yapacağı belirtildi.
Portekiz basınından O Jogo, Orkun Kökçü'nün Beşiktaş'la sözleşme imzalamak üzere yarın İstanbul'a geleceğini yazdı.