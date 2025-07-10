Orkun Kökçü'nün Beşiktaş'a maliyeti ortaya çıktı

Beşiktaş, hem Orkun Kökçü hem de Benfica ile anlaşma sağladı. Portekiz basını, milli futbolcunun transfer detaylarını paylaştı.

1 /7 Tammy Abraham ve David Jurasek'i kadrosuna katan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

2 /7 Siyah-beyazlılar, orta sahasını Benfica forması giyen Orkun Kökçü ile güçlendiriyor.

3 /7 Portekiz'e giderek transfer sürecini bizzat yöneten Başkan Serdal Adalı'nın Portekiz ekibiyle anlaşma sağladığı belirtildi.

4 /7 Portekizli gazeteci Pedro Almeida da Beşiktaş'ın Orkun Kökçü transferinin detaylarını paylaştı.

5 /7 Almeida, Beşiktaş'ın Orkun Kökçü ile yıllık 5 milyon euro civarında ücret üzerinden 5 yıllık sözleşme imzalayacağını aktardı.



6 /7 Siyah-beyazlıların bonservis için ise Benfica'ya 25 milyon euro + 5 milyon euro bonus ödemesi yapacağı belirtildi.