Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında yarın Rangers ile karşı karşıya gelecek. Bu mücadele öncesinde Osayi Samuel, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında sahasında Rangers'a 3-1 kaybetmişti. Sarı lacivertli takım bu maçın rövanşında rakibiyle deplasmanda karşılaşacak.
Bu mücadele öncesinde Osayi Samuel, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Sezon sonunda bitecek olan sözleşmesiyle ilgili konuşan Osayi, şu cümleleri kullandı:
"Fenerbahçe için elimden geleni vermeyi çok istiyorum. Sözleşmem sezon sonunda bitiyor. Bana yeni kontrat önereceklerini söylediler. Sezon sonunda neler olacağına bakacağız."