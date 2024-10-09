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Osimhen Galatasaray'dan ayrılıyor: Premier Lig ekibi Napoli ile el sıkıştı

Osimhen Galatasaray'dan ayrılıyor: Premier Lig ekibi Napoli ile el sıkıştı

12:009/10/2024, Çarşamba
G: 9/10/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
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Galatasaray'ın Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı yıldız oyuncu Victor Osimhen'in adı transferde anılmaya devam ediyor. Premier Lig ekibi, sözleşmesinde yer alan özel maddeyi kullanarak Ocak ayında Osimhen'i kadrosuna katmaya yakın. Galatasaray'ın bu transferden gelir elde edeceği aktarıldı. İşte detaylar...

Galatasaray'ın transferin son günlerinde kadrosuna kattığı yıldız oyuncu Victor Osimhen'in adı transferde anılmaya devam ediyor.

Sarı-kırmızılılara bir yıl kiralık olarak transfer olan Nijeryalının sözleşmesinde yer alan özel madde sebebiyle Ocak ayında ayrılığı yakın.


İtalyan basınından Ultimo Minuto'nun haberine göre, Premier Lig ekiplerinden Chelsea Victor Osimhen'i kadrosuna katmak istiyor.

İngilizler 25 yaşındaki futbolcu için Napoli'ye 75 milyon euro teklif etti.

Napoli'nin bu teklife sıcak baktığı ve anlaşmanın yakın olduğu belirtildi.

Chelsea sözleşmede yer alan özel maddeye göre Galatasaray'a peşin ödeme yapmak zorunda. 

Haberde sarı-kırmızılılara 6 milyon euro teklif edildiği fakat Galatasaray'ın hedefinin 10 milyon euro gelir elde etmek olduğu aktarıldı.

Osimhen Galatasaray formasıyla şu ana kadar çıktığı üç karşılaşmada iki gol atıp iki asistlik performans sergiledi.

#Galatasaray
#Victor Osimhen
#Transfer

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