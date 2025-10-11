Osimhen maç biter bitmez sahaya girdi! Herkesi sahanın ortasında topladı

2026 Dünya Kupası elemelerinde heyecan sürüyor. Nijerya'nın Lesotho'yu 2-1 yendiği maçın ardından Osimhen'in yaptıkları gündem oldu.
Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nin 9. maçında Nijerya, Lesotho'ya konuk oldu. Nijerya maçı 2-1 kazanırken golleri 55. dakikada penaltıdan Troost-Ekong ve 80. dakikada Adams attı.
Adams'ın golünde asisti Victor Osimhen yaptı. Lesotho'da Kalake, 83. dakikada ağları sarstı.
Maçı kazanan Nijerya puanını 14 yaptı. Lesotho ise 9 puanda kaldı. Mücadeleye ilk 11'de başlayan Osimhen, 89. dakikada yerini Ajayi'ye bıraktı.
Victor Osimhen, maçın son düdüğü gelmesiyle birlikte sahaya girdi. Golcü futbolcu kutlama yapmak yerine tüm Nijerya Milli Takımı'nı bir araya getirdi.
Daha sonra Osimhen, arkadaşlarının ortasına geçerek bir konuşma yaptı. Oyuncunun hırsı kameralara yansıdı.
Nijerya'nın Dünya Kupası'na katılmama ihtimali bulunuyor. Son maçı lider Benin ile oynayacak Nijerya sahadan 3 puanla ayrılmak zorunda.