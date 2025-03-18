Osimhen rekor için geri sayıma başladı: Galatasaray tarihine geçecek!

9 gol daha atarsa…









Osimhen kalan süreçte 9 kez daha ağları havalandırabilirse Galatasaray tarihine geçecek. Yıldız futbolcu 35 gole ulaşması durumunda bir sezonda Sarı-Kırmızılı formayla en çok gole ulaşan yabancı futbolcu olarak adını tarihe yazdıracak.



