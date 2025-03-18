Osimhen rekor için geri sayıma başladı: Galatasaray tarihine geçecek!

Galatasaray’da sezona damga vuran isimlerden Victor Osimhen, takımını attığı gollerle sırtlamaya devam ediyor. Antalyaspor maçında hat-trick yapan ve Galatasaray'ı birkez daha 3 puana taşıyan Nijeryalı golcü, tarihe geçmek için geri sayıma başladı. Detaylar haberimizde.
Sarı-Kırmızılı ekibin yıldız golcüsü Victor Osimhen, bu sezonki formuyla parmak ısırtmaya devam ediyor. Fenerbahçe'yle girilen şampiyonluk yarışında, attığı goller ve performansıyla büyük bir beğeni kazandı. Dünyaca ünlü, 9 gol daha atması halinde rekorun sahibi olacak.
Antalyaspor maçında hat-trick yapan ve Galatasaray'ı birkez daha 3 puana taşıyan Victor Osimhen performansıyla herkesi büyülüyor. Bu sezon tüm kulvarlarda 26 gole ulaştı.
9 gol daha atarsa…
Osimhen kalan süreçte 9 kez daha ağları havalandırabilirse Galatasaray tarihine geçecek. Yıldız futbolcu 35 gole ulaşması durumunda bir sezonda Sarı-Kırmızılı formayla en çok gole ulaşan yabancı futbolcu olarak adını tarihe yazdıracak.
Galatasaray'da bir sezonda en fazla gol atan yabancı futbolcu Mario Jardel olarak dikkat çekiyor. Brezilyalı golcü, 2000- 2001 sezonunda 43 maçta 34 gole ulaşmıştı.
Jardel'in ardından 32 golle Mauro Icardi ve Bafetimbi Gomis geliyor. Icardi geçtiğimiz sezon, Gomis ise 2017-18 sezonunda 32 golle atmış ancak bu alanda zirvede yer alamamıştı.
Ancak Osimhen, bu sezon 9 gol daha atması halinde Galatasaray'ın bir sezonda en fazla gol atan yabancı futbolcusu olacak.