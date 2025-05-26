Galatasaray'da sergilediği performansla şampiyonlukta büyük katkı sağlayan Victor Osimhen'in geleceği merak konusu. Avrupa ve Arabistan'dan ilgi gören Nijeryalı yıldız için bir kulüp dikkat çeken harekete imza attı. Resmi sitelerinden Osimhen yazılı formaları satışa çıkardılar. İşte detaylar...
Galatasaray'ın Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Nijeryalı yıldız Victor Osimhen'in geleceği merak konusu.
Bu sezon sergilediği performansla adından söz ettiren Osimhen'in talipleri artıyor.
Premier Lig ve Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri değerlendiren yıldız ismin kararı bekleniyor.
Galatasaray ise tüm şartları zorluyor. Başkan Dursun Özbek, Napoli ile görüşmelerin sürdüğünü bu süreçte Osimhen'in tavrının belli olacağını söylemişti.
25 yaşındaki golcü oyuncunun transferinde önde olduğu iddia edilen Suudi Arabistan takımı Al Hilal'den dikkat çeken hareket geldi.
Al-Hilal resmi sitesi, Victor Osimhen formasını mağaza sayfasına ekledikten kısa süre sonra kaldırdı.