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Osimhen’den Galatasaray tarihinde görülmemiş talep: 5 yıl 100 milyon euro!

Osimhen’den Galatasaray tarihinde görülmemiş talep: 5 yıl 100 milyon euro!

08:432/06/2025, Pazartesi
G: 2/06/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Galatasaray formasıyla sezonu gol kralı olarak bitiren Osimhen’in takımda kalıp kalmayacağı merak ediliyor. Sarı-kırmızılıların takımda tutmak istediği yıldız futbolcunun istediği maaş belli oldu. Nijeryalı yıldız Süper Lig tarihinde görülmemiş bir talepte bulundu.

Süper Lig'de 25. şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray'da Victor Osimhen sezona damga vurdu. Napoli'den kiralık geldiği sarı-kırmızılılarda şampiyonluğun mimarı olan Nijeryalı santrforla ilgili çarpıcı bir iddia gündeme geldi.


Hasan Şaş, KAFA Sports'ta yaptığı açıklamada Osimhen'in Galatasaray'dan istediği sözleşmeye dair dikkat çeken ifadeler kullandı.

Galatasaray'ın bonservisini almak için tüm şartları zorladığı Osimhen'in 31 yaşına kadar sürecek bir sözleşme istediği aktarıldı.


Hasan Şaş yaptığı açıklamada, 26 yaşındaki golcünün Galatasaray'dan 5 yıllık sözleşme ve senelik 20 milyon euro maaş istediğini belirtti.


Galatasaray, Osimhen'i bonservisiyle kadrosuna katmak için Napoli'ye çıkış maddesi olan 75 milyon euroyu da ödemek zorunda.


Victor Osimhen bu sezon Galatasaray formasıyla 41 maçta 37 gol ve 8 asistlik skor katkısı verdi.


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