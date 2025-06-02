Osimhen’den Galatasaray tarihinde görülmemiş talep: 5 yıl 100 milyon euro!

Galatasaray formasıyla sezonu gol kralı olarak bitiren Osimhen’in takımda kalıp kalmayacağı merak ediliyor. Sarı-kırmızılıların takımda tutmak istediği yıldız futbolcunun istediği maaş belli oldu. Nijeryalı yıldız Süper Lig tarihinde görülmemiş bir talepte bulundu.

1 /6 Süper Lig'de 25. şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray'da Victor Osimhen sezona damga vurdu. Napoli'den kiralık geldiği sarı-kırmızılılarda şampiyonluğun mimarı olan Nijeryalı santrforla ilgili çarpıcı bir iddia gündeme geldi.



2 /6 Hasan Şaş, KAFA Sports'ta yaptığı açıklamada Osimhen'in Galatasaray'dan istediği sözleşmeye dair dikkat çeken ifadeler kullandı.

3 /6 Galatasaray'ın bonservisini almak için tüm şartları zorladığı Osimhen'in 31 yaşına kadar sürecek bir sözleşme istediği aktarıldı.



4 /6 Hasan Şaş yaptığı açıklamada, 26 yaşındaki golcünün Galatasaray'dan 5 yıllık sözleşme ve senelik 20 milyon euro maaş istediğini belirtti.



5 /6 Galatasaray, Osimhen'i bonservisiyle kadrosuna katmak için Napoli'ye çıkış maddesi olan 75 milyon euroyu da ödemek zorunda.

