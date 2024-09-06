Osimhen'den milli takımda Galatasaray sürprizi: 30 milyon euroya satışa çıkardılar

Galatasaray'ın Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Osimhen'den milli takımda arkadaşlarına sürpriz geldi.
Galatasaray, Victor Osimhen'i Napoli'den kiralık olarak transfer etti.
Bu transfer sadece Türkiye'de değil bütün dünyada gündem oldu.
Nijeryalı oyuncunun transferi, Avrupa'dan en çok konuşan konulardan birisi olmuştu.
25 yaşındaki oyuncu 1 yıl boyunca Galatasaray forması giyecek.
Osimhen imza sonrasında Afrika Uluslar Kupası Elemeleri maçları için milli takım kampına katıldı.
Nijeryalı oyuncudan, milli takımda arkadaşlarına bir sürpriz geldi.
Victor Osimhen, Nijerya milli takım kampında arkadaşlarına Galatasaray forması dağıttı.
Nijeryalı oyuncular bu anları sosyal medya hesaplarından paylaştılar.
Ayrıca futbolcular, Osimhen imzalı bu formaları sosyal medya hesaplarından '10 milyon euro ve 30 milyon eurodan satıyoruz' gibi şakalar yaptılar.