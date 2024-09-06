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Spor

Osimhen'den milli takımda Galatasaray sürprizi: 30 milyon euroya satışa çıkardılar

Haber Merkezi
16:14 - 6/09/2024 Cuma
Güncelleme: 16:26 - 6/09/2024 Cuma
Yeni Şafak

Galatasaray'ın Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Osimhen'den milli takımda arkadaşlarına sürpriz geldi.

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Galatasaray, Victor Osimhen'i Napoli'den kiralık olarak transfer etti.

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Bu transfer sadece Türkiye'de değil bütün dünyada gündem oldu.

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Nijeryalı oyuncunun transferi, Avrupa'dan en çok konuşan konulardan birisi olmuştu.

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25 yaşındaki oyuncu 1 yıl boyunca Galatasaray forması giyecek.

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Osimhen imza sonrasında Afrika Uluslar Kupası Elemeleri maçları için milli takım kampına katıldı.

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Nijeryalı oyuncudan, milli takımda arkadaşlarına bir sürpriz geldi.

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Victor Osimhen, Nijerya milli takım kampında arkadaşlarına Galatasaray forması dağıttı.

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Nijeryalı oyuncular bu anları sosyal medya hesaplarından paylaştılar.

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Ayrıca futbolcular, Osimhen imzalı bu formaları sosyal medya hesaplarından '10 milyon euro ve 30 milyon eurodan satıyoruz' gibi şakalar yaptılar.

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#Galatasaray
#osimhen
#süper lig
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