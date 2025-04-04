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Osimhen'in derbi sonrası takım otobüsünde söyledikleri ortaya çıktı

Osimhen'in derbi sonrası takım otobüsünde söyledikleri ortaya çıktı

09:434/04/2025, Cuma
G: 4/04/2025, Cuma
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Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray, deplasmanda Fenerbahçe'yi 2-1 yenerek adını bir üst tura yazdırdı. Sarı-kırmızılıların Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, maç dönüşü takım otobüsünde dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Victor Osimhen, Galatasaray'ın deplasmanda Fenerbahçe'yi 2-1 yenerek Ziraat Türkiye Kupası'ndan elediği maçta iki gol atarak galibiyetin mimarı oldu.

Victor Osimhen, Galatasaray'ın deplasmanda Fenerbahçe'yi 2-1 yenerek Ziraat Türkiye Kupası'ndan elediği maçta iki gol atarak galibiyetin mimarı oldu.

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; derbiye kendisini ekstra motive eden 26 yaşındaki oyuncu, "Fenerbahçe maçlarının önemini biliyorum. Kendime güveniyorum" dedi.

Kadıköy'den takımını zaferle döndüren Osimhen, dönüş yolunda tebrikleri kabul ederken bu kez de arkadaşlarına şampiyonluk sözü verdi. 

Deneyimli yıldız, "Geleceğimle ilgili henüz karar vermedim. Şu an tek odak noktam Galatasaray'ın şampiyonluğu. Bu takımı şampiyon yapacağım" iddiasında bulundu.

#Victor Osimhen
#Galatasaray
#Fenerbahçe

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