Osimhen'in Galatasaray'da kalma ihtimali belli oldu: Yönetim yüzde verdi

Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Victor Osimhen, Suudi Arabistan'dan astronomik bir teklif aldı. Henüz resmi imzayı atamayan Nijeryalı yıldız için sarı-kırmızılı yönetimden açıklama geldi.
Galatasaray formasıyla ligde attığı 26 golle sezona damga vuran ve sarı-kırmızılıların şampiyonluğunda büyü pay sahibi olan Victor Osimhen'in transfer kararı merak konusu.
Galatasaray Kulübü, bonservisi Napoli'de bulunan Osimhen'i almak için seferberlik ilan etse de süreç artık imkansıza doğru ilerliyor.
Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'den astronomik bir teklif alan ve prensipte anlaşan Nijeryalı yıldız, henüz resmi imzayı atmadı. Bu da sarı-kırmızılılar için en büyük umut kaynağı oldu.
Akşam Gazetesi'nin haberine göre; Galatasaray yönetimi, Osimhen'in takımda kalma ihtimalini yüzde 5 olarak görüyor.
Sarı-kırmızılı idareciler Osimhen için, "Yüzde 5 de olsa bir şans ver gözüküyor. Bonservisi de 75 milyon euro. Biz uğraşıyoruz. Burayı çok sevdi, çok sevildi. Yakında kararını verecek" ifadelerini kullandı.