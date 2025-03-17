Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Osimhen'in gönlündeki takım ortaya çıktı: Takım arkadaşı açıkladı

Osimhen'in gönlündeki takım ortaya çıktı: Takım arkadaşı açıkladı

15:0417/03/2025, Pazartesi
G: 17/03/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, performansıyla Avrupa devlerinin radarına girdi. Transferi büyük merak konusu olan 26 yaşındaki golcünün hangi takımı tuttuğu da ortaya çıktı.

Galatasaray'ın sezon başında Napoli'den kiraladığı Victor Osimhen'in yeni sezonda hangi takıma transfer olacağı merak konusu.

Adı dünyanın en büyük kulüpleriyle anılan 26 yaşındaki futbolcunun gönlündeki takım ortaya çıktı.

Victor Osimhen'in milli takımdan arkadaşı Ekong, golcü oyuncunun Chelsea taraftarı olduğunu açıkladı.



Ekong, "Osimhen'in Chelsea taraftarı olduğunu biliyorum ancak aynı zamanda üst düzey diğer takımlarla da görüşmeler yaptığını biliyorum. Ne seçeceği ona kalmış. Her takıma uyum sağlayabilir. Liverpool’un gelecek sezon bir forvet alacağını biliyorum. Göreceğiz" diye konuştu.

Osimhen'in Galatasaray'da iyi bir performans ortaya koyduğunun altına çizen Ekong, şu ifadeleri kullandı:


"Serbest kalma maddesi var, yazın her şey netleşecek. Onu Galatasaray’da bir sezon daha görmek isterim. Ya da, Premier Lig’de oynamasını istiyorum. Başka bir ligde veya takımda onu görmek istemiyorum."

#Galatasaray
#Victor Osimhen
#Ekong

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
AUZEF bahar dönemi sınavı takvimi İstanbul Üniversitesi tarafından açıklandı: İşte bahar dönemi vize, final, telafi ve mezuniyet üç ders sınav tarihleri