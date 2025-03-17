Osimhen'in gönlündeki takım ortaya çıktı: Takım arkadaşı açıkladı

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, performansıyla Avrupa devlerinin radarına girdi. Transferi büyük merak konusu olan 26 yaşındaki golcünün hangi takımı tuttuğu da ortaya çıktı.
Galatasaray'ın sezon başında Napoli'den kiraladığı Victor Osimhen'in yeni sezonda hangi takıma transfer olacağı merak konusu.
Adı dünyanın en büyük kulüpleriyle anılan 26 yaşındaki futbolcunun gönlündeki takım ortaya çıktı.
Victor Osimhen'in milli takımdan arkadaşı Ekong, golcü oyuncunun Chelsea taraftarı olduğunu açıkladı.
Ekong, "Osimhen'in Chelsea taraftarı olduğunu biliyorum ancak aynı zamanda üst düzey diğer takımlarla da görüşmeler yaptığını biliyorum. Ne seçeceği ona kalmış. Her takıma uyum sağlayabilir. Liverpool’un gelecek sezon bir forvet alacağını biliyorum. Göreceğiz" diye konuştu.
Osimhen'in Galatasaray'da iyi bir performans ortaya koyduğunun altına çizen Ekong, şu ifadeleri kullandı:
"Serbest kalma maddesi var, yazın her şey netleşecek. Onu Galatasaray’da bir sezon daha görmek isterim. Ya da, Premier Lig’de oynamasını istiyorum. Başka bir ligde veya takımda onu görmek istemiyorum."