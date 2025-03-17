Osimhen'in gönlündeki takım ortaya çıktı: Takım arkadaşı açıkladı

Osimhen'in Galatasaray'da iyi bir performans ortaya koyduğunun altına çizen Ekong, şu ifadeleri kullandı:





"Serbest kalma maddesi var, yazın her şey netleşecek. Onu Galatasaray’da bir sezon daha görmek isterim. Ya da, Premier Lig’de oynamasını istiyorum. Başka bir ligde veya takımda onu görmek istemiyorum."