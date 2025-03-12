Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Osimhen'in menajerinden şok talep! Galatasaray'dan istedikleri yıllık ücret belli oldu

Osimhen'in menajerinden şok talep! Galatasaray'dan istedikleri yıllık ücret belli oldu

10:2512/03/2025, Çarşamba
G: 12/03/2025, Çarşamba
Diğer
Sonraki haber

Galatasaray'da sezona damga vuran isimlerden olan Victor Osimhen'in menajeri, sarı-kırmızılı yönetimle masaya oturdu. Bu sezon 11 milyon Euro maaş olan yıldız futbolcunun, bonservisi alınması durumunda Galatasaray'dan istediği rakam netleşti. İşte detaylar...

Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray, sezon başında Napoli'den kiralanan Victor Osimhen'in bonservisini almak için öncelikle yıldız futbolcuyu ikna etmek istiyor.

Osimhen için İtalyan kulübü 75 milyon Euro isterken, sarı kırmızılı yönetim de oyuncunun menajeri ile masaya oturdu. Başkan Dursun Özbek'in talimatı sonrası Abdullah Kavukcu ile Nijeryalı futbolcunun temsilcileri arasında yapılan görüşmede Osimhen cephesi nisan ayının sonuna kadar süre istedi.


Sabah Gazetesi'nin haberine göre; çok sayıda teklif aldıklarını ancak Osimhen'in de Galatasaray'a büyük sevgi duyduğunu ileten golcü futbolcunun menajerleri, "Bize nisan ayının sonuna kadar süre verin, transfer için size net yanıt verelim" dediler. 

Bu sözlerin ardından, başarılı ismi gelecekte de Galatasaray'da görmek istediklerinin altını çizen sarı-kırmızılı idareciler, "Osimhen bize 'evet' desin, biz gerisini hallederiz. Bize ne kadar erken 'evet' derseniz, biz de Napoli ile hızlı bir şekilde masaya oturup bu işi bitiririz" yanıtını verdiler.

Bu sezon Galatasaray'dan bonuslarla 11 milyon Euro alan Osimhen'in, yeni kontrat yapması halinde ise beklentisi çok daha fazla. 

Nijeryalı oyuncunun temsilcileri yıllık 15 milyon Euro'dan (598 milyon TL) en az 4 sezonluk net kontrat istediklerini iletti. Osimhen, Aslan'da kalırsa toplam 60 milyon Euro (2 milyar 392 milyon TL) alacak.


#Victor Osimhen
#Galatasaray
#Süper Lig

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Katılım bankaları araç finansmanı tutarları ne kadar? BDDK vade sayısı ve tutarda değişikliğe gitti