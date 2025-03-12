Osimhen'in menajerinden şok talep! Galatasaray'dan istedikleri yıllık ücret belli oldu

Bu sözlerin ardından, başarılı ismi gelecekte de Galatasaray'da görmek istediklerinin altını çizen sarı-kırmızılı idareciler, "Osimhen bize 'evet' desin, biz gerisini hallederiz. Bize ne kadar erken 'evet' derseniz, biz de Napoli ile hızlı bir şekilde masaya oturup bu işi bitiririz" yanıtını verdiler.