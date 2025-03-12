Osimhen'in menajerinden şok talep! Galatasaray'dan istedikleri yıllık ücret belli oldu

Galatasaray'da sezona damga vuran isimlerden olan Victor Osimhen'in menajeri, sarı-kırmızılı yönetimle masaya oturdu. Bu sezon 11 milyon Euro maaş olan yıldız futbolcunun, bonservisi alınması durumunda Galatasaray'dan istediği rakam netleşti. İşte detaylar...
Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray, sezon başında Napoli'den kiralanan Victor Osimhen'in bonservisini almak için öncelikle yıldız futbolcuyu ikna etmek istiyor.
Osimhen için İtalyan kulübü 75 milyon Euro isterken, sarı kırmızılı yönetim de oyuncunun menajeri ile masaya oturdu. Başkan Dursun Özbek'in talimatı sonrası Abdullah Kavukcu ile Nijeryalı futbolcunun temsilcileri arasında yapılan görüşmede Osimhen cephesi nisan ayının sonuna kadar süre istedi.
Sabah Gazetesi'nin haberine göre; çok sayıda teklif aldıklarını ancak Osimhen'in de Galatasaray'a büyük sevgi duyduğunu ileten golcü futbolcunun menajerleri, "Bize nisan ayının sonuna kadar süre verin, transfer için size net yanıt verelim" dediler.
Bu sözlerin ardından, başarılı ismi gelecekte de Galatasaray'da görmek istediklerinin altını çizen sarı-kırmızılı idareciler, "Osimhen bize 'evet' desin, biz gerisini hallederiz. Bize ne kadar erken 'evet' derseniz, biz de Napoli ile hızlı bir şekilde masaya oturup bu işi bitiririz" yanıtını verdiler.
Bu sezon Galatasaray'dan bonuslarla 11 milyon Euro alan Osimhen'in, yeni kontrat yapması halinde ise beklentisi çok daha fazla.
Nijeryalı oyuncunun temsilcileri yıllık 15 milyon Euro'dan (598 milyon TL) en az 4 sezonluk net kontrat istediklerini iletti. Osimhen, Aslan'da kalırsa toplam 60 milyon Euro (2 milyar 392 milyon TL) alacak.