Osimhen'in yakın arkadaşından bomba sözler! "Fenerbahçe iletişime geçti"

Laba, "Fenerbahçe, Osimhen'i ikna etmek için üst düzey bir menajerle iletişime geçti ancak teklif hemen reddedildi. Bu mümkün değil. Osimhen'e ilgi duyan daha büyük ve daha iyi kulüpler var ve Victor sezon sonunda ne yapacağına karar verecek." ifadelerini kullandı.