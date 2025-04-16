Osimhen'in yakın arkadaşından bomba sözler! "Fenerbahçe iletişime geçti"

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen paylaşılamıyor. Sarı-kırmızılı takımda kiralık olarak forma giyen ve kulüpteki geleceği belirsiz olan Osimhen'le ilgili oyuncunun yakın arkadaşından çarpıcı bir açıklama geldi.
Ligin bitmesine 7 maç kala en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde liderliğini sürdüren Galatasaray, yaz transfer döneminde yaptığı hamlelerle çok konuşuldu.
Sarı-kırmızılıların en çok konuşulan transferiyse açık ara Victor Osimhen oldu. Cimbom, Napoli'nin kadro dışı bıraktığı Nijeryalı santrforu sezon sonuna kadar kiraladı.
Sarı-kırmızılı forma altında etkileyici bir performans sergileyen 26 yaşındaki golcü, Avrupa devlerinin ilgisini çekmeye devam ediyor. Osimhen'in adı Manchester United, Arsenal, Chelsea, Juventus ve PSG gibi birçok dev kulüple anılıyor.
Öte yandan Galatasaray da yıldız futbolcunun bonservisini almak için girişimlerini sürdürüyor.
Victor Osimhen'in sarı-kırmızılı takımda kalıp kalmayacağı belirsizliğini korurken, Nijeryalı yıldızla ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi.
Victor Osimhen'in sarı-kırmızılı takımda kalıp kalmayacağı belirsizliğini korurken, Nijeryalı yıldızla ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi.
Laba, "Fenerbahçe, Osimhen'i ikna etmek için üst düzey bir menajerle iletişime geçti ancak teklif hemen reddedildi. Bu mümkün değil. Osimhen'e ilgi duyan daha büyük ve daha iyi kulüpler var ve Victor sezon sonunda ne yapacağına karar verecek." ifadelerini kullandı.
Nijeryalı gazeteci Galatasaray'ın Victor Osimhen'in bonservisini almak istediğini belirterek, "Galatasaray, Osimhen'in serbest kalma maddesini ödemek istiyor ve bunu yapabilirler. Sadece Victor'un evet demesini, transferi kalıcı olarak kabul etmesini bekliyorlar. Galatasaray gibi diğer kulüpler de Osimhen'in cevabını bekliyor. Ancak uluslararası spor basını, Osimhen'in Galatasaray'da kalma olasılığını küçümseme eğiliminde." yorumunu yaptı.
Laba, Suudi Arabistan'dan gelen yöneticilerle görüşmeler yapıldığını ise yalanladı.