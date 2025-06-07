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Osimhen'in yerine en büyük aday deniyordu: Fotoğraf çektirerek gol attı!

Osimhen'in yerine en büyük aday deniyordu: Fotoğraf çektirerek gol attı!

23:487/06/2025, Cumartesi
G: 7/06/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Galatasaray'da Victor Osimhen'in İstanbul'dan ayrılmasının ardından Suudi Arabistan'a gideceği söylentileri arttı. Sarı Kırmızılılarda forvet bölgesinde gündeme gelen bir diğer isim ise gollerini atmaya devam ediyor.

Galatasaray'da Victor Osimhen'in Suudi Arabistan'a gideceği söylentileri sonrasında Kanadalı forvet Jonathan David'in sarı kırmızılılar tarafından istendiği belirtilmişti. David, bugün oynanan Ukrayna maçında attığı iki golle yıldızlaştı.

Attığı iki kafa golüyle dikkatleri yeniden üzerine çeken David'in Lille ile sözleşmesi bitmişti.

25 yaşındaki forvet, bu sezon çıktığı 49 maçta 25 gol attı 12 de asist yapma başarısı gösterdi.

Kanadalı yıldız, 2020 yılında Belçika'nın Gent takımından 27 milyon Euro'ya Lille'e transfer olmuştu. David, kulübünün yeni sözleşme teklifini geri çevirmişti.

David için menajerinin 15 milyon Euro imza parası talep ettiği iddia ediliyor.

Jonathan David'in Ukrayna'ya attığı gol.

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