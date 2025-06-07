Osimhen'in yerine en büyük aday deniyordu: Fotoğraf çektirerek gol attı!

Galatasaray'da Victor Osimhen'in İstanbul'dan ayrılmasının ardından Suudi Arabistan'a gideceği söylentileri arttı. Sarı Kırmızılılarda forvet bölgesinde gündeme gelen bir diğer isim ise gollerini atmaya devam ediyor.

1 /6 Galatasaray'da Victor Osimhen'in Suudi Arabistan'a gideceği söylentileri sonrasında Kanadalı forvet Jonathan David'in sarı kırmızılılar tarafından istendiği belirtilmişti. David, bugün oynanan Ukrayna maçında attığı iki golle yıldızlaştı.

2 /6 Attığı iki kafa golüyle dikkatleri yeniden üzerine çeken David'in Lille ile sözleşmesi bitmişti.

3 /6 25 yaşındaki forvet, bu sezon çıktığı 49 maçta 25 gol attı 12 de asist yapma başarısı gösterdi.

4 /6 Kanadalı yıldız, 2020 yılında Belçika'nın Gent takımından 27 milyon Euro'ya Lille'e transfer olmuştu. David, kulübünün yeni sözleşme teklifini geri çevirmişti.

5 /6 David için menajerinin 15 milyon Euro imza parası talep ettiği iddia ediliyor.