THY EuroLeague play-off serisi beşinci ve son maçında Anadolu Efes deplasmanda Panathinaikos AKTOR ile karşılaşacak. Play-off serisinde Yunanistan'daki ilk maçı 87-83 kaybeden lacivert-beyazlı ekip, ikinci mücadeleyi 79-76 kazanarak ev sahibi avantajını ele geçirdi. Anadolu Efes, 1-1 eşitlikle İstanbul'a taşınan serinin üçüncü maçını 81-77 kaybederek 2-1 geri düştü. Peki, Panathinaikos AKTOR - Anadolu Efes play-off 5. maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar.

1 /9 Anadolu Efes, THY EuroLeague play-off serisi beşinci ve son maçında deplasmanda Yunanistan temsilcisi Panathinaikos AKTOR ile karşılaşacak.



2 /9 Play-off serisinde Yunanistan'daki ilk maçı 87-83 kaybeden lacivert-beyazlı ekip, ikinci mücadeleyi 79-76 kazanarak ev sahibi avantajını ele geçirdi.



3 /9 Anadolu Efes, 1-1 eşitlikle İstanbul'a taşınan serinin üçüncü maçını 81-77 kaybederek 2-1 geri düştü.



4 /9 Başantrenörlüğünü Ergin Ataman'ın yaptığı, milli basketbolcular Cedi Osman ve Ömer Faruk Yurtseven'in formasını giydiği son şampiyon Panathinaikos'u dördüncü karşılaşmada 85-82 yenen Anadolu Efes, seriyi 2-2'ye getirerek 5. maça taşımayı başardı.



5 /9 Karşılaşmada kazanan takım adını 23-25 Mayıs'ta Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de düzenlenecek dörtlü finale yazdıracak.



6 /9 Eşleşmeyi geçecek ekip, yarı finalde Fenerbahçe Beko ile karşılaşacak.

7 /9 Anadolu Efes ile Panathinaikos AKTOR, THY EuroLeague'de 39. kez karşı karşıya gelecek.

8 /9 Organizasyonda iki takım arasında oynanan 38 müsabakanın 17'sini lacivert-beyazlılar, 21'ini yeşil-beyazlı takım kazandı.

