THY EuroLeague play-off serisi beşinci ve son maçında Anadolu Efes deplasmanda Panathinaikos AKTOR ile karşılaşacak. Play-off serisinde Yunanistan'daki ilk maçı 87-83 kaybeden lacivert-beyazlı ekip, ikinci mücadeleyi 79-76 kazanarak ev sahibi avantajını ele geçirdi. Anadolu Efes, 1-1 eşitlikle İstanbul'a taşınan serinin üçüncü maçını 81-77 kaybederek 2-1 geri düştü. Peki, Panathinaikos AKTOR - Anadolu Efes play-off 5. maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar.
Anadolu Efes, THY EuroLeague play-off serisi beşinci ve son maçında deplasmanda Yunanistan temsilcisi Panathinaikos AKTOR ile karşılaşacak.
Play-off serisinde Yunanistan'daki ilk maçı 87-83 kaybeden lacivert-beyazlı ekip, ikinci mücadeleyi 79-76 kazanarak ev sahibi avantajını ele geçirdi.
Anadolu Efes, 1-1 eşitlikle İstanbul'a taşınan serinin üçüncü maçını 81-77 kaybederek 2-1 geri düştü.
Başantrenörlüğünü Ergin Ataman'ın yaptığı, milli basketbolcular Cedi Osman ve Ömer Faruk Yurtseven'in formasını giydiği son şampiyon Panathinaikos'u dördüncü karşılaşmada 85-82 yenen Anadolu Efes, seriyi 2-2'ye getirerek 5. maça taşımayı başardı.
Karşılaşmada kazanan takım adını 23-25 Mayıs'ta Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de düzenlenecek dörtlü finale yazdıracak.
Eşleşmeyi geçecek ekip, yarı finalde Fenerbahçe Beko ile karşılaşacak.
Anadolu Efes ile Panathinaikos AKTOR, THY EuroLeague'de 39. kez karşı karşıya gelecek.
Organizasyonda iki takım arasında oynanan 38 müsabakanın 17'sini lacivert-beyazlılar, 21'ini yeşil-beyazlı takım kazandı.
Panathinaikos AKTOR - Anadolu Efes play-off 5. maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Başkent Atina'daki OAKA'da yapılacak maç bu akşam saat 21.45’te başlayacak. Karşılaşma S SPORT ve EXXEN ekranlarından naklen yayınlanacak.