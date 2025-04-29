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Paris Basketbol - Fenerbahçe Beko maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Paris Basketbol - Fenerbahçe Beko maçı saat kaçta, hangi kanalda?

10:0029/04/2025, Salı
G: 29/04/2025, Salı
Yeni Şafak
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THY Euroleague play-off üçüncü maçında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Paris Basketbol ile karşılaşacak. Seride 2-0 önde bulunan Fenerbahçe Beko, bu maçı kazanması durumunda adını Final Four'a yazdıracak. Fransız ekibinin müsabakadan üstün ayrılması halinde ise seri uzayacak. Paris Basketbol - Fenerbahçe Beko maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar.

Fenerbahçe Beko, THY Euroleague play-off üçüncü maçında deplasmanda Fransa'nın Paris Basketbol ile karşılaşacak. 

Seride 2-0 önde bulunan Fenerbahçe Beko, bu maçı kazanması durumunda adını Final Four'a yazdıracak.

Fransız ekibinin müsabakadan üstün ayrılması halinde ise seri uzayacak.



Sarı-lacivertli ekip, seride rakibiyle oynadığı ilk iki maçı 83-78 ve 89-72'lik skorlarla kazandı.


Fenerbahçe Beko, normal sezonda ise Paris Basketbol'u deplasmanda 87-83, sahasında da 101-100 mağlup etti.


Paris Basketbol - Fenerbahçe Beko maçı saat kaçta, hangi kanalda?


Adidas Arena bu akşam oynanacak müsabaka, 21.30'da başlayacak. Mücadele S Sport ve S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.

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